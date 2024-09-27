Спасатели рассказали о причинах чрезвычайной пожароопасности в Кабардино-Балкарии

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в северо-восточных районах Кабардино-Балкарии. В это связи спасатели рассказали, о том, что приводит к лесным пожарам.

МЧС России предупреждает о рисках, связанных с возможными лесными пожарами в Кабардино-Балкарии (КБР).

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 5 октября и в течение суток 6 октября в северо-восточных районах Кабардино-Балкарии"

– ГУ МЧС России

Согласно данным ГУ МЧС России по КБР, пожароопасность в данной местности обуславливается несколькими факторами.

Во-первых, климатические условия. В регионе было жаркое и сухое лето, которое способствует высыханию растительности.

Во-вторых, следует учитывать количество природных ресурсов, таких как леса и поля. С севера на юг и с запада на восток Кабардино-Балкария имеет разнообразные экосистемы, где в летний период особенно высока вероятность возникновения лесных пожаров.

К тому же, человеческий фактор играет немалую роль. Каждый год в редакциях новостей появляются сообщения о лесных пожарах, вызванных неосторожными действиями людей: есть мнения, что более 90% пожаров возникают по вине человека. Запуск фейерверков, неосторожное обращение с огнем на пикниках или просто брошенные окурки – все это может привести к непредсказуемым последствиям.