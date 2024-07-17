Вестник Кавказа

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о пожароопасности и штормовой погоде

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о пожароопасности и штормовой погоде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР объявлен самый высокий уровень пожароопасности. Он будет действовать на территории региона несколько дней.

В ближайшие дни на северо-востоке Кабардино-Балкарии ожидается чрезвычайная пожароопасность и продолжит действовать штормовое предупреждение. Об этом сказано в заявлении регионального управления МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, уже завтра, 5 октября, в КБР ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. В зоне риска находятся 6 районов — Баксанский, Лескенский, Майский, Прохладненский, Терский и Урванский.

МЧС обратилось к гражданам с призывом ограничить пребывание на природе и отказаться от разведения костров под кронами деревьев, в хвойных молодняках и местах с подсохшей травой.

 

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