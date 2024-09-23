Вестник Кавказа

Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России

Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главным эко-регионом России по итогам лета 2024 года стал Алтай. В списке лучших оказались также Мурманская область и Кабардино-Балкария.

Национальный экологический рейтинг РФ сегодня возглавляет Алтай, среди республик Северного Кавказа лучшей по экологичности стала Кабардино-Балкария, информирует общественная организация "Зеленый патруль".

"Первое место в рейтинге впервые мы отдали Республика Алтай, где достойно провели летний туристический сезон… Это, кстати, единственный регион в России, где большая часть энергии производится на солнечных электростанциях"

– глава организации Андрей Нагибин

В лидеры эко-рейтинга вышли также российская столица, Мурманская область, КБР, Калужская и Тамбовская области.

Рейтинги составляются с 2008 года, и ситуация в стране улучшается. По итогам летнего сезона в этом году из 100 возможных баллов 75 получили около 40 регионов, передает ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1335 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Школы Баксана снова открылись спустя месяц после массового отравления

Школы Баксана снова открылись спустя месяц после массового отравления

Пожар в частном доме в КБР убил женщину

Пожар в частном доме в КБР убил женщину

Кабардино-Балкария примет Кубок России по авиамодельному спорту

Кабардино-Балкария примет Кубок России по авиамодельному спорту

Массовую гибель лошадей расследуют в Кабардино-Балкарии

Массовую гибель лошадей расследуют в Кабардино-Балкарии

Лечебные свойства озера Тамбукан изучат под Пятигорском

Лечебные свойства озера Тамбукан изучат под Пятигорском

Конный пробег стартовал в Кабардино-Балкарии

Конный пробег стартовал в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии будут засеяны 65 тыс га озимых культур

В Кабардино-Балкарии будут засеяны 65 тыс га озимых культур

Сельхозвыставка PROАгро СКФО пройдет в Нальчике

Сельхозвыставка PROАгро СКФО пройдет в Нальчике

Фиктивные браки довели до суда жительниц Кабардино-Балкарии

Фиктивные браки довели до суда жительниц Кабардино-Балкарии

Экстремистскую ячейку накрыли в Кабардино-Балкарии

Экстремистскую ячейку накрыли в Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы