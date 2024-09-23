Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России

Главным эко-регионом России по итогам лета 2024 года стал Алтай. В списке лучших оказались также Мурманская область и Кабардино-Балкария.

Национальный экологический рейтинг РФ сегодня возглавляет Алтай, среди республик Северного Кавказа лучшей по экологичности стала Кабардино-Балкария, информирует общественная организация "Зеленый патруль".

"Первое место в рейтинге впервые мы отдали Республика Алтай, где достойно провели летний туристический сезон… Это, кстати, единственный регион в России, где большая часть энергии производится на солнечных электростанциях"

– глава организации Андрей Нагибин

В лидеры эко-рейтинга вышли также российская столица, Мурманская область, КБР, Калужская и Тамбовская области.

Рейтинги составляются с 2008 года, и ситуация в стране улучшается. По итогам летнего сезона в этом году из 100 возможных баллов 75 получили около 40 регионов, передает ТАСС.