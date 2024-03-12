Вестник Кавказа

Малиновое озеро с розовой водой: как влюбиться в Алтай

Ольга Калгашкина
Малиновое озеро с розовой водой: как влюбиться в Алтай
© Фото: официальный сайт Правительства Алтайского края
Озеро с ярко-розовой соленой водой в степи Алтая любят и фотографы, и туристы. Где находится Малиновое озеро и почему оно малиновое? Когда лучше всего ехать на уникальный водоем на Алтае?

В Алтайском крае можно найти множество удивительных природных достопримечательностей, особое место среди них занимает соленое Малиновое озеро.

Малиновое озеро на Алтае

Малиновое - одно из алтайских Боровых озер, причем крупнейшее из 94-х. Оно входит в туристический маршрут Большое Золотое кольцо Алтайского края.

Водоем относится к горько-соленым озерам, площадь водяного зеркала составляет 11,4 кв км, длина - 6 км, ширина - 2,6 км, pH воды в малиновом озере - 8,4. По концентрации соли вода в Малиновом озере не уступает морской, озеро неглубокое.

© Фото: Rikar19, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Озеро Малиновое находится в Алтайском крае неподалеку от села Михайловское, возле железнодорожной линии Кулунда-Рубцовск. В 20 км от озера располагается граница с Казахстаном.

Малиновое озеро – почему розовое?

Цвет воды в водоеме меняется в зависимости от сезона, погоды, и даже времени суток. Увидеть озеро ярко-малиновым можно по весне, особенно яркой вода бывает по утрам. Эффектной розовой вода оказывается в летние месяцы и в сентябре. Во второй половине осени Малиновое озеро приобретает бурый цвет.

Почему озеро розовое? Причина в особых микроорганизмах, обитающих в водоеме - Serratia salinaria. Они активны в теплое время года и вырабатывают ярко-розовый пигмент.

© Фото: Rikar19, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как доехать до розового озера?

Удивительный водоем находится на Алтае, проще всего до озера добраться из Барнаула. Туристам доступен общественный транспорт - автобусы и поезда.

Автобус до поселка Малиновое озеро идет с автовокзала в Барнауле, найти который можно на улице Победы, 12. Дорога займет более семи часов и обойдется в тысячу рублей.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

На поезде из Барнаула нужно ехать до Кулунды. Подойдет множество поездов, следующих в Москву, Нижневартовск, Татарск, а также поезд из Новокузнецка в Славгород. Время в пути - около шести часов, в зависимости от выбранного поезда. Из Кулунды до Михайловского ходит автобус, время в пути - 1,5 часа, затем до Малинового озера добраться можно на маршрутке или такси.

На машине на Малиновое озеро ехать удобнее всего: дороги от Барнаула хорошие, быстрее всего можно добраться по трассе Р-371. После села Михайловское нужно следовать по дороге К-21, она подходит к самому озеру. Также на Малиновое озеро автотуристы едут из Новосибирска и Рубцовска.

Когда лучше всего ехать на Малиновое озеро?

Считается, что период с начала июня и до конца сентября - лучший сезон на уникальном розовом озере. Летом в среднем температура воздуха держится около 25 градусов.

В июне малиновыми становятся также и окрестности озера - на берегу водоема произрастают редкие растения, живущие в соленой почве - галофиты. Темно-малиновые галофиты делают пейзаж еще более эффектным.

© Фото: Gulfofmaine, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Чтобы получить самые яркие снимки с малинового озера, посещать водоем лучше не в разгар лета, а в первой его половине или весной. В озере установлена скамейка, полюбившаяся туристами.

Можно ли купаться в Малиновом озере?

Купаться в озеро можно и даже нужно - вода и ил в водоеме обладают целебными оздоравливающими свойствами. Соленое Малиновое озеро хорошо держит на воде, к тому же водоем мелкий - большую часть озера можно идти по колено. От этого в озере сложно утонуть, а купания приносят радость и пользу.

Мелкое розовое озеро хорошо прогревается летом, но находиться в воде дольше 20 минут не рекомендуется.

© Фото: Romazan1973, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для купания в озере нужно иметь специальные тапочки - иначе можно пораниться об острые солевые отложения на дне.

Сульфидно-иловая грязь омолаживает и оздоравливает кожу, снимает воспалительные процессы. Она полезна при экземе, псориазе, нейродермите, себорее, а также при ревматических, суставных и мышечных болях.

Рядом с озером простирается Касмалинский бор, уникальный светлохвойный лес тянется лентой в степи и насыщает воздух полезными эфирами.

Турбаза на озере

На берегу розового озера работает туристическая база. Она включает несколько домиков для тихого отдыха, вместимость базы - 60 человек, в сезон она обычно забронирована на 100%. Вскоре турбаза может начать работать и зимой - туристы едут в любое время года, даже морозными алтайскими зимами.

Многие размещаются на берегу водоема в палатках и кемпингах, территория озера никак не охраняется. Инфраструктура на Малиновом озере минимальная.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
675 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан стал одним из самых красивых мест осенью

Дагестан стал одним из самых красивых мест осенью

Большой Алтай. IV Международная летняя школа молодых учёных

Большой Алтай. IV Международная летняя школа молодых учёных

Маковые поля в Дагестане – новая популярная локация у туристов

Маковые поля в Дагестане – новая популярная локация у туристов

Молодые ученые изучают на Алтае тюркскую эпоху

Молодые ученые изучают на Алтае тюркскую эпоху

Аналог Мертвого моря – что нужно знать о соленом озере Яровое на Алтае?

Аналог Мертвого моря – что нужно знать о соленом озере Яровое на Алтае?

Интересы России в рамках ЕАЭС и Организации тюркских государств обсудили в Москве 

Интересы России в рамках ЕАЭС и Организации тюркских государств обсудили в Москве 

Куда поехать летом 2024 года: основные туристические тренды

Куда поехать летом 2024 года: основные туристические тренды

Турбазы на Кавказе - россияне выбирают Архыз и Гудауту в мае

Турбазы на Кавказе - россияне выбирают Архыз и Гудауту в мае

В Дагестане взлетели цены на частные дома и коттеджи

В Дагестане взлетели цены на частные дома и коттеджи

Россия и Казахстан проведут совместный туристический форум

Россия и Казахстан проведут совместный туристический форум

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы