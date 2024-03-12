Малиновое озеро с розовой водой: как влюбиться в Алтай

Озеро с ярко-розовой соленой водой в степи Алтая любят и фотографы, и туристы. Где находится Малиновое озеро и почему оно малиновое? Когда лучше всего ехать на уникальный водоем на Алтае?

В Алтайском крае можно найти множество удивительных природных достопримечательностей, особое место среди них занимает соленое Малиновое озеро.

Малиновое озеро на Алтае

Малиновое - одно из алтайских Боровых озер, причем крупнейшее из 94-х. Оно входит в туристический маршрут Большое Золотое кольцо Алтайского края.

Водоем относится к горько-соленым озерам, площадь водяного зеркала составляет 11,4 кв км, длина - 6 км, ширина - 2,6 км, pH воды в малиновом озере - 8,4. По концентрации соли вода в Малиновом озере не уступает морской, озеро неглубокое.

© Фото: Rikar19, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Озеро Малиновое находится в Алтайском крае неподалеку от села Михайловское, возле железнодорожной линии Кулунда-Рубцовск. В 20 км от озера располагается граница с Казахстаном.

Малиновое озеро – почему розовое?

Цвет воды в водоеме меняется в зависимости от сезона, погоды, и даже времени суток. Увидеть озеро ярко-малиновым можно по весне, особенно яркой вода бывает по утрам. Эффектной розовой вода оказывается в летние месяцы и в сентябре. Во второй половине осени Малиновое озеро приобретает бурый цвет.

Почему озеро розовое? Причина в особых микроорганизмах, обитающих в водоеме - Serratia salinaria. Они активны в теплое время года и вырабатывают ярко-розовый пигмент.

© Фото: Rikar19, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как доехать до розового озера?

Удивительный водоем находится на Алтае, проще всего до озера добраться из Барнаула. Туристам доступен общественный транспорт - автобусы и поезда.

Автобус до поселка Малиновое озеро идет с автовокзала в Барнауле, найти который можно на улице Победы, 12. Дорога займет более семи часов и обойдется в тысячу рублей.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

На поезде из Барнаула нужно ехать до Кулунды. Подойдет множество поездов, следующих в Москву, Нижневартовск, Татарск, а также поезд из Новокузнецка в Славгород. Время в пути - около шести часов, в зависимости от выбранного поезда. Из Кулунды до Михайловского ходит автобус, время в пути - 1,5 часа, затем до Малинового озера добраться можно на маршрутке или такси.

На машине на Малиновое озеро ехать удобнее всего: дороги от Барнаула хорошие, быстрее всего можно добраться по трассе Р-371. После села Михайловское нужно следовать по дороге К-21, она подходит к самому озеру. Также на Малиновое озеро автотуристы едут из Новосибирска и Рубцовска.

Когда лучше всего ехать на Малиновое озеро?

Считается, что период с начала июня и до конца сентября - лучший сезон на уникальном розовом озере. Летом в среднем температура воздуха держится около 25 градусов.

В июне малиновыми становятся также и окрестности озера - на берегу водоема произрастают редкие растения, живущие в соленой почве - галофиты. Темно-малиновые галофиты делают пейзаж еще более эффектным.

© Фото: Gulfofmaine, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Чтобы получить самые яркие снимки с малинового озера, посещать водоем лучше не в разгар лета, а в первой его половине или весной. В озере установлена скамейка, полюбившаяся туристами.

Можно ли купаться в Малиновом озере?

Купаться в озеро можно и даже нужно - вода и ил в водоеме обладают целебными оздоравливающими свойствами. Соленое Малиновое озеро хорошо держит на воде, к тому же водоем мелкий - большую часть озера можно идти по колено. От этого в озере сложно утонуть, а купания приносят радость и пользу.

Мелкое розовое озеро хорошо прогревается летом, но находиться в воде дольше 20 минут не рекомендуется.

© Фото: Romazan1973, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для купания в озере нужно иметь специальные тапочки - иначе можно пораниться об острые солевые отложения на дне.

Сульфидно-иловая грязь омолаживает и оздоравливает кожу, снимает воспалительные процессы. Она полезна при экземе, псориазе, нейродермите, себорее, а также при ревматических, суставных и мышечных болях.

Рядом с озером простирается Касмалинский бор, уникальный светлохвойный лес тянется лентой в степи и насыщает воздух полезными эфирами.

Турбаза на озере

На берегу розового озера работает туристическая база. Она включает несколько домиков для тихого отдыха, вместимость базы - 60 человек, в сезон она обычно забронирована на 100%. Вскоре турбаза может начать работать и зимой - туристы едут в любое время года, даже морозными алтайскими зимами.

Многие размещаются на берегу водоема в палатках и кемпингах, территория озера никак не охраняется. Инфраструктура на Малиновом озере минимальная.