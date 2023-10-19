Аналог Мертвого моря – что нужно знать о соленом озере Яровое на Алтае?

Большое Яровое называют российским Мертвым морем, вода в нем держит как подушка. Соленое озеро на Алтае славится уникальной целебной водой и грязью, а также знаменито как современный курорт для детей и взрослых. Кому будет полезен отдых на Яровом и что нужно знать, планируя поездку?

Большое Яровое – одно из самых известных соленых озер Алтая. Теплый климат позволяет купаться и укреплять здоровье с мая по октябрь, а вода по составу аналогична воде Мертвого моря.

Где находится озеро Большое Яровое?

Большое Яровое озеро расположено на западе Алтайского края в 20 км от границы с Казахстаном, поэтому озеро является популярным курортом для граждан двух стран.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Большое Яровое – горько-соленое бессточное озеро, оно находится на Кулундинской равнине и является глубочайшим озером Кулундинской степи. Озеро Яровое глубокое и признано самой низкой точкой Алтайского края.

На берегах водоема существует два поселения – деревня Куатовка с восточной стороны и город Яровое с северной стороны.

Площадь озера приближается к 67 кв км.

Чем славится озеро Яровое?

Соленое озеро часто сравнивают с Мертвым морем из-за целебного состава воды и грязи. Насыщенная минералами вода называется рапой. Рапные купания благотворно влияют на физическое здоровье и эмоциональный фон. Знаменитым соленое озеро в Яровом сделали высокоминеральная вода, сульфидные иловые лечебные грязи с содержанием сероводорода и брома, пропитанный ионами брома воздух.

Соленость водоема снижается со временем, но все равно гораздо выше, чем в большинстве морей. В разные годы она составляет 147 г/л-110 г/л. Для сравнения – в Мертвом море в Израиле около 300 г соли на литр воды, в Черном – всего 18 г/л. Вода Большого Ярового озера держит как надувной матрас, она плотнее, чем в морях и океанах.

Отдых на Большом Яровом

© Фото: сайт moreyarovoe

Курортом на "алтайском море" считается город Яровое. Именно здесь расположены базы отдыха, санатории, туристическая инфраструктура. Широкий песчаный пляж, кафе, зоны отдыха и фотозоны, бассейны, аквапарк "Лава" и другие развлечения отличают берег озера в Яровом. Туристы могут выбрать наиболее подходящую локацию для отдыха молодежный "Причал 22", семейный "Причал 42", кемпинговый "Причал 55".

Можно ли купаться в Большом Яровом?

Купаться в соленом озере можно и нужно, это полезная процедура. Климат здесь мягкий, пляжный сезон обычно длится с мая по начало октября, оптимальными месяцами для купания считаются июль и август, когда вода наиболее прогрета. Чаще всего на курорте стоит солнечная погода, осенью может быть ветрено.

© Фото: Dascha31113, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Несмотря на приятность купаний и пользу воды, важно помнить, что в рапе не рекомендуется проводить более 20 минут, перерывы между купаниями должны составлять около двух часов, а в день лучше не погружаться в «мертвое море» Алтая более трех раз. Глаза от едкой соли нужно защищать. В воду лучше заходить спиной и медленно. Купание в Яровом – это прежде всего лечебно-профилактические процедуры, а не пляжный отдых. Поплавать на курорте можно в одном из многочисленных бассейнов.

Чем полезно соленое озеро Яровое?

По химическому составу рапа Большого Ярового близка к рапе озера Сакское в Крыму и озера Тамбукан в Кавминводах, а также к рапе Мертвого моря.

Высокоминерализованная рапа и сульфидная иловая грязь водоема прославили его и стали основой лечения в санаториях в Яровом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На курорте работают круглогодично две здравницы: санаторий "Химик" и краевой лечебно-реабилитационный центр "Озеро Яровое". Лечение ваннами из рапы помогает укрепить иммунитет, для полезного отдыха на берегу соленого озера приезжают в любое время года.

В Яровом лечат заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, кожные и гинекологические проблемы. Также отдых на соленом озере на Алтае полезен людям с больными легкими.

Не всем подойдет лечение на Большом Яровом озере. Противопоказаниями являются гипертония 3-4 степени, любые заболевания в стадии обострения, туберкулез, онкология, инфекционные заболевания, хроническая сердечная недостаточность, цирроз, заболевания почек. Также соленая вода и минеральная грязь озера не рекомендованы к применению у людей старше 70 лет и беременных женщин.

С осторожностью купаться в соленом озере нужно в жаркую погоду, особенно лицам с лишним весом, проблемами с сердцем и давлением.

Как добраться до курорта в Яровом?

Попасть на озеро-аналог Мертвого моря на Алтае можно разными способами. Учитывая, что расстояние от Москвы до Ярового – почти 3,3 тыс км, быстрым способом добраться будет самолет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолеты летят до Барнаула и Новосибирска, от каждого из этих городов до курорта – чуть более 400 км. Преодолеть их можно на рейсовом автобусе, билет обойдется в 1-2 тыс рублей. Конечная остановка автобуса на вокзале Славгорода, оттуда можно на такси за несколько минут прибыть в Яровое.

Тем, кто путешествует на автомобиле, стоит знать, что дорога до курорта на соленом озере в нормальном состоянии и асфальтирована. В будущем попасть на Большое Яровое на машине будет еще проще и удобнее: запланирована реконструкция дороги Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан. Автодорога проходит через Яровое, ремонт обещают завершить в конце 2025 года.

Другие соленые озера на Алтае

В Ставгородском районе недалеко от Ярового есть еще два известных соленых водоема.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В часе езды от Славгорода на восток можно найти озеро Малое Яровое. Оно вдвое меньше по площади, чем Большое Яровое, а по составу рапы и грязи эти озера идентичны. На Малом Яровом можно остановиться с палаткой – озеро находится в степной зоне, его берега практически не обжиты.

В получасе езды от Славгорода находится соленое озеро, известное как Розовое или Малиновое, этот водоем не подходит для купаний, но любим туристами за возможность сделать красивые фото.

Соленые озера есть не только в Славгородском районе, но и в Кулундинском, Романовском, Новичихинском районах Алтайского края.