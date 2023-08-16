Мертвое море: где и как купаться?

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Целебная сила Мертвого моря была известна еще как минимум со времен Ирода Великого. Мертвое море считается одной из главных достопримечательностей двух ближневосточных стран - Израиля и Иордании. Вокруг него находится и другие исторические и археологические достопримечательности. С какой стороны лучше посещать Мертвое море, с израильской или иорданской?

Это соленое озеро издавна окутывают загадки и легенды.

Где находится Мертвое море?

Мертвое море, а на самом деле это бессточное озеро, находится как на территории Израиля, так и Иордании, хотя израильская его часть более популярна у туристов и отелей там больше. Мертвое море расположено в тектонической впадине, которую называют Иорданской рифтовой долиной или Гхор, это не только ее самая низкая точка, но и самая низкая отметка на суше - ниже уровня моря более чем на 400 метров. В разломе также протекает река Иордан, которая впадает в Мертвое море. Уровень воды в нем опускается в среднем на метр в год.

Какова польза Мертвого моря для здоровья?

помогает бороться с угревой сыпью и другими кожными болезнями

уменьшает боль, в том числе в спине и суставах

укрепляет иммунную систему

улучшает кровообращение

снимает усталость

Благотворное воздействие вод Мертвого моря на здоровье людей известно с древних времен. Озеро чрезвычайно соленое, одно из самых соленых в мире, а его вода похожа скорее на масло. В водах и грязи Мертвого моря содержится 21 минерал, включая натрий, калий, магний, кальций и бром, 12 из них не были найдены в других морях и океанах. На берегах Мертвого моря много отелей и спа-салонов.

Мертвое море привлекало посетителей со всего Средиземноморского бассейна на протяжении тысячелетий. Соль и грязи Мертвого моря использовалось древними людьми для производства самых разнообразных вещей. Египтяне использовали битум из грязи Мертвого моря для мумификации, а римляне ценили его за соль. Хлористый калий или поташ использовался в качестве удобрения.

Многие косметические продукты с минералами Мертвого моря можно приобрести онлайн по всему миру. Но интереснее всего испытать их воздействие прямо на месте. Тем более, что в этой местности более высокое атмосферное давление, а уровень естественного УФ излучения ниже, поэтому сгореть на солнце сложнее.

Почему Мертвое море так называется?

В Библии название “Мертвое море” не встречается, есть несколько древних названий: “море соли”, “восточное море” и “море пустыни”. Арабы называли его Море Зоар, Море Лута или Мертвое море. Первыми водоем назвали “мертвым морем” греки из-за того, чтобы благодаря высокому содержанию соли там никто не может жить. Однако за последнее столетие были обнаружены не только микробы, но и микроскопические грибы и водоросли.

Можно ли купаться в Мертвом море?

Да, это полезный и интересный опыт. Но стоит соблюдать ряд предосторожностей:

Перед заходом в воды моря рекомендуют обмазаться грязью из Мертвого моря и подождать, пока она высохнет, защитив кожу.

Опыт купания в Мертвом море может показаться немного неловким: вода здесь кажется густой и будто сопротивляется, выталкивая отдыхающих наверх. Лучшее, что можно сделать, это расслабиться и лежать на поверхности воды на спине, на живот переворачиваться не нужно. Рекомендуют даже в воду заходить спиной вперед.

При купании нельзя опускать голову в воду, трогать глаза и нос. Попадание воды в глаза вызывает очень болезненные ощущения. Поэтому нельзя нырять, заниматься водными видами спорта. Более того, вы почувствуете любые свежие порезы или ранки, так что следует быть к этому готовым. Яркие купальники при взаимодействии с соленой водой могут выцветать, а дорогие украшения лучше снять.

Рекомендуется оставаться в воде не более 15-20 минут с перерывом в 3 часа, так как длительное воздействие солей может навредить.

Находиться у моря лучше в специальной обуви для плавания, так как можно порезать голые ноги о кристаллы соли, а заходить в воду следует в специально отведенных для этого местах.

Нужно пить достаточное количество воды.

После пребывания в Мертвом море следует сразу же тщательно смыть соль, чтобы избежать жжения и раздражения.

Можно ли утонуть в Мертвом море?

Мертвое море в 9-10 раз более соленое, чем океан, а это означает, что его воды намного плотнее, поэтому тела не уходят полностью под воду. Однако, вероятность захлебнуться при этом большая, поскольку есть вероятность получить химический ожог и дезориентацию при попадании в глаза, рот и нос, а следовательно, панику. Плотность воды также делает плавание в Мертвом море практически невозможным, поэтому, находясь в море, стоит спокойно лежать на спине, а не пытаться достать дно и отплывать далеко от берега.

Мертвое море: ехать в Израиль или Иорданию?

Израильская сторона Мертвого моря

Большинство израильских отелей и курортов располагаются на шестикилометровом участке берега. В южной части Мертвого моря в израильском регионе Негев их особенно много. Скопления отелей и курортов также есть недалеко от места впадения реки Иордан в Мертвое море. До курортов северной части Мертвого моря от Иерусалима добираться менее часа, от Тель-Авива - около полутора часов, есть общественный транспорт. Курортный комплекс Эйн-Бокек на южном берегу - один из крупнейших на Мертвом море.

Кроме того, на израильской стороне рядом можно посмотреть оазис-заповедник Эйн-Геди, крепость Масада с руинами дворца царя Ирода и пещеры Кумрана, где были найдены знаменитые свитки Мертвого моря. К Мертвому морю отправляются множество однодневных туров отправляются из Иерусалима, Тель-Авива и других крупных городов страны. Для въезда в Израиль туристам из РФ виза не нужна, если срок пребывания в стране не превышает 3 месяца.

Иорданская сторона Мертвого моря

На иорданской стороне есть также неплохой выбор отелей и курортов. Некоторые отели имеют собственный выход к Мертвому морю, в среднем они были построены позже, чем израильские. Отели в Иордании сгруппированы на северо-восточных берегах Мертвого моря. Они находятся всего в нескольких минутах езды от столицы Иордании Аммана. Поездка от Аммана до Мертвого моря занимает около 45 минут на автобусе или такси. Как и в случае с Израилем, это означает, что Мертвое море можно посетить в рамках однодневной поездки, но в Иордании такой отдых обойдется дешевле.

На иорданской стороне есть и другие интересные достопримечательности: заповедник Вади-Муджиб, город Мадаба, гора Нево, пустыня Вади-Рам и легендарный скальный город Петра. Лучшее время для посещения Мертвого моря - в марте-апреле и октябре-ноябре. Средняя температура воды составляет 22°C-29°C. Российским туристам для посещения Иордании можно получить визу по прибытии за 40 динар или въехать по Jordan Pass, включающим вход в более 30 достопримечательностей, за 70-80 динар.

Где еще искупаться в необычном месте?

В Чили находится самая сухая в мире пустыня с самой низкой влажностью воздуха - 0% Но помимо песков в пустыне Атакама есть озера, концентрация соли в которых выше, чем в Мертвом море. И хотя утонуть здесь сложно, туристам нужно быть осторожными с вещами, например, телефонами и солнцезащитными очками, которые могут быстро уйти на дно. Лучшее время для посещения пустыни Атакама - декабрь, январь и февраль, когда температура составляет примерно 27°C днем и 16°C ночью. Самый популярный способ посетить соленые озера - заказать тур в местном агентстве, который часто включает в себя посещение лагуны Сехар, Охос-дель-Салар и лагуны Тебинкинче.

В египетском оазисе Сива можно посмотреть множество очень красивых соляных бассейнов, но есть также и пресные источники. Лучшее время для посещения Сивы - с октября по март. Оазис находится в 562 км от Каира.

В бразильском национальном парке Жалапао, расположенном в Токантинсе, кроме множества водопадов, каньонов и дюн есть природные карстовые источники Ферведорос. В них также сложно утонуть, но не из-за соли, а из-за сильного напора воды. Парк можно посещать круглый год, но добираться туда непросто, через Палмас. Однако дороги там плохие и часто нет ни интернета, ни мобильной связи, поэтому посещение рекомендуется с проверенными туристическими гидами.