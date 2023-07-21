Что нужно знать об отдыхе в Израиле: самые интересные места

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль, расположенный на восточном побережье Средиземного моря, удивляет даже самых искушенных туристов своей древней историей, впечатляющими пейзажами и разнообразной культурой. Расскажем, что посмотреть в Израиле туристу, когда лучше там отдыхать, нужна ли россиянам виза в Израиль, какой там курс валют и какое там время.

Израиль находится лишь на 148 месте по территории, но каждый найдет здесь что-то для себя, будь то пляжный отдых на курортах, городской туризм и ночная жизнь, паломничество к святым местам или осмотр скальных крепостей и археологических памятников.

язык: иврит

иврит население : чуть более 9,5 миллионов

: чуть более 9,5 миллионов валюта: новый израильский шекель

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли разница во времени между Москвой и Израилем?

Весь Израиль находится в одном часовом поясе, но каждый год часы переводятся на летнее время с марта по октябрь (GMT+2, а летом GMT+3). То есть летнее время в Израиле совпадает с московским.

Какой год в Израиле?

В Израиле есть свой лунно-солнечный календарь, но григорианский также используется. Иудеи отмечают еврейский Новый год два дня подряд в сентябре или октябре. В 2023 году праздник выпадает на середину сентября: празднования будут проходить с вечера 15 сентября по вечер 17 сентября, в стране наступит 5784 год.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой курс валют в Израиле?

Расплачиваться в Израиле выгоднее в местной валюте. С конца июня курс шекеля к рублю растет, на 20 июля один шекель равняется 25,2 руб. Курс шекеля к доллару наоборот последнее время снижается, 20 июля один шекель колеблется в пределах $0.28. Платить в Израиле через платежную систему “Мир” или картами выпущенными в РФ не получится.

Когда лучше отдыхать в Израиле?

При планировании поездки в Израиль важно правильно выбрать время года, наиболее подходящее для целей путешествия. Ориентироваться нужно не только на погоду, но и на религиозные праздники, поскольку в такие даты в страну кроме туристов съезжаются паломники. Климат в Израиле варьируется от умеренно-европейского до тропического, меняясь в зависимости от высоты над уровнем моря и географического положения, а большая часть осадков выпадает с декабря по март, причем январь и февраль - это обычно самые дождливые месяцы. Несмотря на жару туристы часто приезжают в Израиль летом, когда температура воздуха нередко поднимается до +40°C, поэтому в таких случаях необходимо избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Иерусалим?

Самые жаркие месяцы в Иерусалиме - июль и август, так что по возможности их лучше избегать. Оставшиеся 10 месяцев больше подходят для поездки в Иерусалим, но лучше всего это делать в низкий сезон. При этом февраль - это довольно дождливый месяц, в марте и мае ситуация с осадками лучше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Тель-Авив?

Благодаря своему расположению в городе средиземноморский климат с жарким летом и влажной зимой. Чтобы избежать дождей и сильной жары, лучше приезжать в Тель-Авив с апреля по июнь и с сентября по октябрь.

Когда ехать в Хайфу?

В эту часть страны можно приезжать практически круглый год, в дождливых декабре-январе здесь будет менее приятно, но лето здесь не такое жаркое, как в других израильских городах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать на Мертвое море?

Купаться в водах Мертвого моря лучше всего весной и осенью (апрель-май, сентябрь-октябрь), а летних месяцев, когда температура может подниматься до 47ºC, стоит избегать.

Нужна ли виза в Израиль для россиян?

Российским туристам разрешено находиться в Израиле без визы до 90 дней за полгода. Для въезда нужен действующий еще 6 месяцев загранпаспорт и медстраховка, покрывающая лечение коронавирусной инфекции.

Как улететь в Израиль из России?

Прямым рейсом из России в Израиль можно попасть только через Тель-Авив. Такие перелеты осуществляются из Москвы (время полета около 5-7 часов), Сочи (2-3 часа), Минеральных вод (около 3 часов) и Махачкалы (3 часа). Однако рейс в Тель-Авив с пересадкой в, например, Турции будет стоить дешевле.

Фото: сommons wikimedia

Что посмотреть в Израиле туристу?

Тель-Авив

Тель-Авив - экономический, культурный и технологический центр Израиля, расположенный на берегу Средиземного моря. Это очень современный и развитый город с главным аэропортом страны, так что здесь скорее всего и начнется путешествие. В Тель-Авиве можно заняться серфингом, плавать, посещать музеи, галереи и парки. Также стоит увидеть район "Белый город" и съездить в старый портовый город Яффо, который объединили с Тель-Авивом в объединенный муниципалитет.

Иерусалим

Посещение Иерусалима - это чаще всего главная причина туристической поездки в Израиль. По меркам современного Иерусалима старый город занимает совсем небольшую территорию, но именно в нем сосредоточены древнейшие достопримечательности. В Старом городе Иерусалима находится и главная святыня в иудаизме - Стена плача. Но это не единственное, что стоит увидеть в Старом городе - здесь есть четыре квартала (мусульманский, христианский, еврейский и армянский), каждый из которых наполнен уникальной атмосферой.

Крепость Масада

Легендарная крепость в пустыне с видом на Мертвое море - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Окруженная скалами Иудейской пустыни крепость была местом последней битвы между евреями и римлянами во время Первой Иудейской войны. Здесь можно увидеть массивные укрепления, дворец царя Ирода и развалины византийского монастыря. Туристы могут добраться до вершины по канатной дороге высотой около 300 метров или по узкой "змеиной тропе" (путь пешком займет около часа), которую летом иногда закрывают, так как слишком много туристов получают солнечный удар.

Мертвое море

Еще одна из главных достопримечательностей Израиля - Мертвое море со спа-курортами. Почему этот водоем так привлекает туристов: во-первых, побережье Мертвого моря - это самая низкая точка на суше на планете, а, во-вторых, из-за высокого содержания соли там могут жить только некоторые одноклеточные организмы. Плотность его вод превышает плотность человеческого тела, выталкивая его на поверхность. Перед заходом в воду рекомендуют намазаться грязью Мертвого моря, которая считается лечебной, зайти в воду спиной вперед на 15 минут, избегая плавания на животе.

Акко

Расположенный на краю залива Хайфа, недалеко от Средиземного моря, Акко скрывает в себе множество архитектурных чудес, оставшихся после римской, османской, византийской и других древних цивилизаций. Этот небольшой город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен вдоль береговой линии, что делает пешие прогулки по нему особенно приятными.

Галилейское море

Галилейское море или Тивериадское озеро - это самое большое пресноводное озеро Израиля, это также самое низкое пресноводное озеро на Земле. На западном берегу водоема, которое евреи называют Кинарет, находится город Тверия - один из четырех святых для евреев городов (другие - Иерусалим, Хеврон и Цфат).

Эйлат

Расположенный на берегу Красного моря портовый город Эйлат - это главный южный курорт Израиля. Из-за обилия коралловых рифов здесь очень хорошо развиты водные виды спорта, такие как сноркелинг и подводное плавание. Из Эйлата можно съездить в национальный парк Тимна, где можно увидеть Соломоновы столбы, храм египетской богини Хатхор, петроглифы и многое другое, а также Красный каньон.

Что еще посмотреть в Израиле?

Бахайские сады Хайфы на горе Кармель, откуда открываются впечатляющие виды;

Назарет - священный христианский город, где, согласно Евангелию, прошли детство и юность Иисуса Христа;

Долина Эла - именно здесь, согласно Библии, Давид сражался с Голиафом;

Кесария Приморская - этот город, название которому дал царь Ирод, когда-то имел очень большое значение для региона. Сейчас там до сих пор ведутся раскопки.