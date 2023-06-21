Почему Израиль такой богатый? 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Израиль процветает. Это одна из первых экономик на Ближнем Востоке, но как такое стало возможно. Каким образом нация, у которой не было своего государства до 1948 года стала одной из самых процветающих в мире, почему Израиль богатая страна, и как война Судного дня разделила экономику государства на "до и после" - рассказываем в этом материале.

Государство, больше половины территории которого находится в пустыне, а конфликт с соседней Палестиной не прекращается с конца 1940-х годов, стало одним из самых технологически развитых в мире по классификации МВФ. За первый квартал года ВВП Израиля вырос на 2,5%. В 2022 году ВВП Израиля составил $523 млрд . Это огромная сумма для страны, население которой чуть менее 10 млн человек.

Мария Новоселова/

Экономика Израиля до 1948 года

До 1948 года Израиля не было. Тем не менее евреи в Эрец-Исраэль на Палестинской территории начали стекаться с начала 1880-х годов. Основа экономики Израиля как таковой была заложена именно в это время, благодаря деятельности ишува.

Что такое ишув

Ишув - еврейское поселение Палестины до создания Государства Израиль. Понятие ”ишув” включает в себя как ”старый ишув” - ортодоксальное еврейское сообщество, которое жило на территории Палестины еще до начала иммиграции в конце XIX века, и ”новый ишув” - термин, описывающий переселенцев, начиная с первой алии.

Мария Новоселова/

Нет ресурсов

Переселенцы первой и второй алии, оказавшиеся в Израиле, столкнулись с тем, что в стране нет природных ресурсов, а сельскохозяйственная экономика была в значительной степени заброшена под управлением арабского населения в эпоху Османской империи. Огромную помощь первым переселенцам оказал барон Эдмон де Ротшильд - член богатой европейской семьи банкиров, который финансировал еврейские поселения первой, а затем и второй алии. Ротшильд и Израиль - два неразделимых понятия. Деньги Ротшильда и его помощь еврейскому ишуву Палестины заложили основу экономики Израиля еще до его появления.

Мария Новоселова/

Социализм в Израиле

До объявления независимости Израиля в 1948 году и в течение более 30 лет после в основе экономики еврейского сообщества был социализм. Еще в период ишува экономика евреев существовала за счет двух столпов:

Гистадрут - первый колосс еврейской экономики. Это профсоюз, который занимался организацией всей экономической деятельности еврейских работников. Основан он был 12 декабря 1920 года и действует до сих пор. К 1927 году членами Гистадрута были более 25 тыс. работников - почти 80% еврейского рабочего населения Палестины. Гистадрут занимался созданием и финансированием экономических, финансовых, культурных, спортивных и промышленных предприятий в эпоху Британского мандата в Палестине. Многие известные израильские компании появились благодаря Гистадруту. Кибуцы - второй столп еврейской экономики. Это название формы коллективной сельскохозяйственной деятельности, сельхозкоммуны, на которые на первом этапе становления экономики будущего государства Израиль приходилась львиная доля дохода.

Социализм, а именно государственное вмешательство на заре становления экономики Израиля было необходимо, поскольку большинство проектов требовало огромных капиталов, и не могло быть осуществлено частными компаниями.

Мария Новоселова/

Деньги еврейских общин

Вскоре после обретения независимости молодое Государство Израиль оказывается в экономически очень сложном положении: многие компании были уничтожены в ходе Арабо-Израильской войны 1948 года, а население страны продолжало увеличиваться. Государству необходимы деньги и оно обращается к еврейским общинам по всему миру. За 1949-1965 годы Государству Израиль удалось привлечь $750 млн в виде помощи от американских и европейских еврейских общин. Но эти деньги лишь часть истории.

Мария Новоселова/

Немецкие репарации

Но первый по значимости объем средств, которые Израиль получил в 1950-е годы - это репарации, которые Западная Германия выплачивала по итогам Второй мировой войны. Репарации составили $800 млн или 30% от бюджета страны в течение почти 10 лет с начала их выплаты.

Мария Новоселова/

Укрепление экономики

Таким образом, в период с 1948 по 1966 годы экономика Израиля значительно укрепилась благодаря:

финансовой помощи иностранных еврейских общин,

репарациям Германии,

притоку мигрантов - то есть рабочей силе,

осуществлению сложных инфраструктурных проектов.

Мария Новоселова/

Экономика Израиля с 1966 года до войны Судного дня

В 1966 году резкий экономический рост в стране прекращается с введением новых правил: была ужесточена кредитная политика и снижен бюджет с целью борьбы с инфляцией и расширяющимся торговым дефицитом. Поскольку эта политика была применена в период, когда большинство крупных инфраструктурных проектов еще находилось на стадии создания, в результате началась рецессия. Шестидневная война (1967 года) завершила рецессию: были получены новые территории, соответственно, новые возможности для развития. Отказ Франции от обеспечения Израиля вооружением приводит к созданию и развитию оборонной, технологической и металлургической промышленности Израиля. Экономика страны растет на 12% в год в том числе и благодаря труду палестинских граждан, проживавших на подконтрольных на то время Израилю Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. Вторая фаза экономического роста Израиля прекратилась после Войны судного дня 1973 года.

Мария Новоселова/

Медленный рост и инфляция

С 1973 года экономика Израиля начинает уходить в пике. Целое десятилетие до 1984 года израильская экономика характеризуется медленным ростом и высокой инфляцией по следующим причинам:

увеличение оборонных расходов

рост цен на энергоносители

индексация зарплат в соответствии с инфляцией

эмиссия денег в больших объемах для покрытия бюджета

банковский кризис на фоне вывода инвесторами средств из Израиля.

К 1984 году инфляция в Израиле составляла рекордные 450%, а экономический рост всего 3%. Государственное вмешательство более не было эффективным, назрела необходимость серьезных реформ.

Мария Новоселова/

План экономической стабилизации

В июле 1985 года правительство представило План экономической стабилизации, который дал толчок очередному витку экономического роста Израиля, а также заложил основу современной экономики страны.

Что же было проделано в рамках Плана экономической стабилизации:

снижен бюджетный дефицит, проведена девальвация валюты, снижен контроль над финансовыми рынками и внешней торговлей, большинство государственных предприятий приватизировано, центральный банк получил значительную независимость.

Таким образом, благодаря государственным реформам середины 1980-х годов Израиль берет курс на современный капитализм, в рамках которого основная функция государства состоит в том, чтобы держать под контролем инфляцию и не допускать чрезмерного дефицита бюджета. Благодаря реформам, менее чем за год инфляция в стране упала с рекордных 450% до 20%, продолжая падать всё больше с каждым годом.

Мария Новоселова/

Советские иммигранты в Израиле

Израильская экономика стала восстанавливаться после того, как правительство начало практиковать традиционную экономику, но есть одно обстоятельство, которое значительно ускорило и укрепило экономическое развитие Израиля в 1990е годы, а также способствовало развитию технологического потенциала страны. Это распад Советского союза. Почему распад СССР оказался важен для Израиля:

В 1990-1997 годы более 700 тыс советских евреев переехали в Израиль, увеличив численность рабочего населения страны на 15%. Более 60% приехавших советских иммигрантов были образованными (по сравнению с 30-40% образованных в самом Израиле). Многие приехавшие советские иммигранты были инженерами, врачами, управленцами и профессорами.

Страна стратапов

Сегодня Израиль называют страной стартапов: по названию книги Дэна Сенора и Сола Сингера), в которой утверждается, что хуцпа - дерзость и амбициозность - еврейского народа обеспечила экономическое чудо Израиля. Во многом так и есть, но у истоков его стоит государственная политика.

В 1990-х годах в Израиле было образованное население, серьезные наработки в сфере оборонной промышленности, но самого главного - инвесторов - не было. Все изменилось в 1993 году после того, как была инициирована программа ”Йозма”. В рамках программы был создан государственный венчурный фонд в $100 млн, деньги из которого напрямую инвестировали в стартапы. Но что более важно, начали привлекаться иностранные инвесторы, в том числе и за счет снижения для них налогов. В результате, в стране появился независимый венчурный рынок (рынок капитала), который к 2000 году поддержал сотни стартапов в стране. Фонд ”Йозма” был приватизирован в 1998 году.

Почему Израиль такой богатый?

На сегодняшний день Израиль - третья экономика на Ближнем Востоке по ВВП на душу населения и важнейший центр развития современных технологий, а израильское образование считается одним из лучших в мире. Как такое стало возможным? Во многом, несомненно, благодаря трудолюбию и хуцпе еврейского народа. Тем не менее без прозорливости правительства и умения учиться на собственных ошибках экономическое чудо едва ли случилось бы. Израиль пережил эпоху социализма, взяв из неё лучшее, и адаптировал под свои нужды капитализм, обеспечив тем самым процветание нации.