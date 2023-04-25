© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ежегодно весной жители Израиля отмечают главный праздник страны - День независимости, или Йом Ха-Ацмаут. В 2023 году он празднуется с вечера 25 до вечера 26 апреля. Запланировано множество радостных и веселых мероприятий: зажжение факелов, салют, парады, концерты, общественные гуляния и любимые всеми пикники.

День независимости Израиля, или Йом Ха-Ацмаут, - это главный государственный праздник Израиля. Он был установлен в память о провозглашении Государства Израиль, которое произошло 14 мая 1948 года, или 5 ияра 5708 года по еврейскому календарю. В этот день жители страны веселятся и ликуют, отмечая день рождения своей страны.

Когда День независимости Израиля 2023?

День независимости обычно отмечают в Израиле 5 ияра по еврейскому календарю. Соответственно, по григорианскому календарю праздник приходится каждый год на разные даты.

Даты Дня независимости в 2023 году - 25-26 апреля. Точнее, празднование начинается на закате 25 апреля и продолжается до вечера 26 апреля.

Отметим, что накануне, 4 ияра, в Израиле отмечается День памяти павших в войнах и жертв терактов - Йом Ха-Зикарон. В 2023 году он отмечается с вечера 24 апреля до вечера 25 апреля. Это национальный день траура по тем, кто пал, чтобы Израиль мог существовать, так что вся страна погружается в печаль. По его окончании настроение резко меняется: люди переходят к радости и веселью в честь Йом Ха-Ацмаут.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления

Поздравление с Днем независимости на иврите звучит так - Йом Ацмаут самэах! В письменном виде - יום עצמאות שמח!

На русский язык эти слова переводятся буквально так: Веселого Дня независимости! Или просто: С Днем независимости!

Когда Израиль объявил о независимости

Декларация независимости Израиля была оглашена 14 мая 1948 года, или 5 ияра 5708 года по еврейскому календарю. В этот день, когда истекал срок британского мандата в Палестине, один из отцов-основателей Израиля Давид Бен-Гурион на заседании в Тель-Авивском музее зачитал документ о создании нового государства под официальным названием Мединат Исраэль, или Государство Израиль.

Это стало возможным благодаря принятию Генассамблеей ООН 29 ноября 1947 года резолюции о разделе Палестины на два государства - Арабское и Еврейское.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рождение нового государства, однако, сопровождалось боевыми действиями. В Войне за независимость Израиля, которая длилась 15 месяцев, погибли более 6 тысяч человек со стороны Израиля, однако молодое государство смогло отстоять свое право на существование. В 1950 году Кнессет (парламент) принял закон о праздновании Йом Ха-Ацмаут.

Как празднуют День независимости в Израиле

День независимости начинается всегда с торжественной церемонии зажжения факелов на военном кладбище Израиля - горе Герцля в Иерусалиме, которая стартует в 20.00 по местному времени (совпадает с мск). Их зажигают 12 заранее выбранных факельщиков, которые символизируют 12 колен Израилевых. Церемонию традиционно увенчает мощный салют.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вечерние концерты, шествия, вечеринки и фейерверки проходят не только в Иерусалиме и Тель-Авиве, но и по всей стране.

Первый день праздника, то есть в 2023 году 25 апреля, - официально сокращенный рабочий день. Второй день, то есть 26 апреля, - полностью выходной, причем особенный: в отличие от остальных нерабочих дней, во время него работает городской транспорт, а тем, кто соблюдает религиозные традиции, разрешается ездить на машине и зажигать огонь.

Отсюда вытекает весьма распространенная традиция Дня независимости - загородные пикники, во время которых жгут костры и жарят мясо "аль а-эш" - на мангале или на открытом огне. Его едят с овощами, хумусом и питами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Те, кто решит остаться в городе, тоже веселятся на славу. Улицы, машины, дома обычно украшают государственными флагами, везде устанавливают сцены, с которых раздается музыка, выступают музыканты и танцоры. Устраиваются общественные гуляния.

Желающие могут посетить военные парады, которые организуют во второй день праздника. В 2023 году ожидаются парады сухопутный, воздушный и морской. Еще одна интересная возможность - сходить на военные базы, которые открывают для любопытствующих.

У религиозных евреев, которые признают государство Израиль, есть специальные молитвы для Дня независимости. Одна из них обязательна - это молитва Аллель, посвященная национальному освобождению Израиля.