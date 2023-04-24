© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День памяти павших в войнах и жертв террора, или Йом а-Зикарон, отмечают сегодня, в канун Дня независимости в Израиле. В стране в этот день вспоминают израильтян, павших в ходе арабо-израильских войн и ставшими жертвами терактов. В день траура дважды звучит поминальная сирена, приспускаются государственные флаги, жизнь в Израиле буквально замирает.

Завтра Израиль в 74 раз отпразднует День независимости, которая была бы не возможна без защитников страны, погибших в боях за свободный Израиль.

Сегодня в 20.00 вся страна замрет при звуках «сирены памяти», знаменующих начало Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора - Йом а-Зикарон.

Когда отмечают День памяти в Израиле

Вечером 24 апреля в Израиле начинается День памяти павших в войнах и жертв террора (Йом а-Зикарон). В соответствии с еврейским календарем, эта дата отмечается 4 ияра, а согласно григорианскому, меняясь каждый год, выпадает на разные даты в промежутке с апреля по май.

В Израиле в этот день вспоминают израильтян, павших в ходе арабо-израильских войн, а также ставших жертвами террористических актов.

Как отмечают День памяти павших в войнах и жертв террора

Начало Дня памяти в Израиле знаменует двухминутная сирена, которая звучит в 20:00 24 апреля. В это время жизнь в Израиле замирает: прекращается работа различных учреждений, кафе, магазинов, останавливается транспорт, в том числе, железнодорожный, а также приспускаются государственные флаги. В течение суток – до вечера среды – в стране не работают увеселительные заведения, по радио и телевидению не транслируются развлекательные программы.

Утром во вторник, 25 апреля, сирена прозвучит во второй раз, после чего пройдут церемонии поминовения на военных кладбищах и местах боевых действий. Главная из церемоний памяти пройдет на горе Герцля в Иерусалиме. Участие в этой церемонии примут первые лица государства. Также традиционно поминальная церемония состоится у Стены Плача в Иерусалиме.

Все траурные мероприятия, посвященные Дню памяти, длятся до 20:00, после чего начинается новый праздничный день – День независимости Израиля.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Дня памяти

Впервые память павших воинов была почтена в 1940 году после Арабского восстания 1936-1939 годов, но затем этот День памяти не отмечался.

После установления независимости Израиля в 1949 году политики не смогли определить с датой, и День памяти отмечался одновременно с празднованием Дня независимости страны. Так, происходило в 1949 и 1950 годах.

Однако, исходя из-за этической неуместности совпадения траурной и праздничной дат, День памяти в соответствии с законом 1961 года стали отмечать на день ранее.

Начиная с 1997 году в этот день также стали поминать жертв террора. Кроме того, было решено создать на Горе Герцля мемориал, посвященный гражданам Израиля, погибшим в результате терактов.

В качестве официального государственного праздника День памяти павших в войнах и жертв террора стали отмечать с 2018 года.

Данные о погибших со Дня памяти в 2022 году

Незадолго до праздника Министерство обороны Израиля публикует данные обо всех погибших в войнах и конфликтах.

Согласно последним данным, с последнего Дня памяти при защите Государства Израиль пали 59 солдат ЦАХАЛа. Помимо этого, от ран скончались 86 военнослужащих, признанных ветеранами-инвалидами.

Со времени последнего Дня памяти в результате терактов погиб 31 мирный житель, двое из них скончались от ран, полученных в прошлые годы.