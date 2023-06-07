Как появилось государство Израиль 

В этом году, в конце апреля или 5 ияра 5708 года, Израиль с размахом отпраздновал 75-ю годовщину своей независимости: с военными парадами, шествиями и государственными флагами, которыми были украшены здания и транспорт. Жители страны, несмотря на изменения, происходящие в Израиле прямо сейчас, с размахом отметили его день рождения. Тем не менее путь израильтян к обретению независимости был непростым. По существу, Израиля не было до 1948 года.
Что было до государства Израиль?
На протяжении всей истории Земля Израильская, Эрец-Исраэль которая сегодня соответствует границам современного Израиля, а также охватывает часть Ливана, Иордании и Сирии, была территорией, оспариваемой самыми разнообразными этническими, религиозными и политическими группами ввиду своего, в первую очередь, географического положения.
Краткая история Израиля:
- Согласно Библии, первым, кто возглавил долгий путь евреев к собственному государству четыре тысячи лет назад был Моисей, которому удалось вывести израильтян из Египта и привести к Земле Обетованной.
- Иисусу Навину, преемнику Моисея, удалось захватить земли Ханаана, который располагался на территории современных Израиля, Иордании, Сирии и Ливана.
- В конце 2 тыс. до н. э. появилось Израильское царство под управлением Давида.
- Эпоха Первого храма (построенного в X в. до н. э. Соломоном - сыном Давида) ознаменовалась столкновениями с Ассирией, Египтом и Нововарвилонским царством.
- После Соломона Израильское царство распалось на Иудейское царство и Израильское царство.
- В VII веке до н.э. Израильское царство было захвачено Ассирией, а в VI веке до н.э. Иудейское царство было завоевано вавилонянами.
- В середине VI века после падения Нововавилонского царства евреи восстановили Храм (Эпоха Второго Храма), получив определенную автономию от персидских правителей.
- C IV по II века до н.э. евреи оказались под управлением эллинистических государств.
- Больше века просуществовало Хасмонейское царство со столицей в Иерусалиме - с 167 по 37 гг. до н.э.
- С конца I века до н.э евреи находились под управлением Римской империи, а затем Восточной римской империи.
- С VII века территория некогда Израильского царства находилась под управлением различных халифатов.
- С XI по XII века на территории Леванта (Израиль, Палестина, Сирия, Ливан) существовало государство, созданное крестоносцами, Иерусалимское королевство.
- С 1517 года по 1917 годы земля, на которой сейчас Израиль, находилась под управлением Османской империи.
Как появилась еврейская диаспора?
Поскольку на протяжении всей своей истории регион, в котором проживали иудеи, был крайне неспокойном, а конфликты и столкновения в нем не прекращались практически никогда, со временем евреи как носители определенной культуры и последователи собственной религии - иудаизма, разошлись по всему миру, при этом сохранив сильные связи с Иерусалимом как центром своей идентичности. Считается, что расселение 12 колен Израилевых (потомков сыновей Иакова, которые образовали еврейский народ) после распада Израильского царства Соломона, дало начало еврейской диаспоре.
В эпоху Средневековья евреи разделились на две основные группы:
- ашкенази - евреи, которые поселились в восточной и северной Европе
- сефарды - евреи, которые поселились в Испании, Португалии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Почему появилось государство Израиль?
На протяжении всей истории существования диаспоры, евреи неоднократно подвергались гонениям в рамках идеологии под названием антисемитизм. Простыми словами антисемитизм - это враждебное отношение к евреям в виду национальных, культурных и религиозных отличий. Собственно, именно антисемитизм можно назвать одной из важнейших причин возникновения государства Израиль. Антисемитизм стал причиной еврейских погромов, которые продолжались на протяжении всего XIX века
- в Европе (в том числе в Российской империи)
- на Ближнем Востоке
- в Северной Африке.
В свою очередь еврейские погромы привели к появлению такой идеологии как сионизм.
Что такое сионизм?
Сионизм - движение, в большей степени политическое, цель которого поселение евреев в Эрец-Исраэле - на Земле Израильской. Происходит термин ”сионизм” от названия иерусалимской горы Сион, которая в иудейской традиции считается олицетворением Земли Обетованной. В 1896 году о важности формирования еврейского государства заявил в памфлете под названием ”Еврейское государство” австрийский журналист еврейского происхождения Теодор Герцль. Он изложил необходимость создания Израиля для защиты евреев от антисемитизма.
Переселение евреев в Израиль
Предпосылкой к появлению Государства Израиль стало поэтапное переселение живущих по всему миру евреев на территорию Палестины, которая до начала XX века находилась под управлением Османской Империи.
- По итогам Первого сионистского конгресса 1897 года Палестина была выбрана как наиболее желательное по историческим причинам место для переселения евреев.
- Первая алия - репатриация евреев в Палестину продолжалась с 1882 по 1903 годы.
- В результате неудавшейся революции 1905 года в Российской Империи все большее количество восточно-европейских и российских евреев продолжают переселяться в Палестину. Это переселение получило название второй алии в Израиль.
- Третья алия в Израиль началась после окончания Первой мировой войны, по итогам которой контроль над Палестиной получила Великобритания. Третья алия в Израиль продолжалась до 1923 года.
Что такое Декларация Бальфура?
Важнейшую роль в появлении Израиля на карте мира сыграла Декларация Бальфура. По факту, Декларация Бальфура - это письмо Артура Бальфура, британского государственного деятеля и министра иностранных дел страны в 1916-1919 гг., адресованное главе еврейской общины Соединенного Королевства в 1917 году, в котором утверждалось намерение оказать поддержку созданию еврейского государства в Палестине. После Первой мировой войны в рамках новой системы мандатов (зоны полномочий) Великобритания в 1922 году, в том числе благодаря Декларации Бальфура, получила право на управление Палестиной.
Последствия Декларации Бальфура:
- впервые для евреев всего мира появился документ, подтверждающий возможность создания Государства Израиль;
- Декларация Бальфура стала основанием для продолжения репатриации евреев в Палестину;
- Декларация Бальфура стала одной из причин протеста против создания еврейского государства со стороны палестинцев, а также арабских государств.
Кто инициировал создание государства Израиль?
В 1920-1940-е годы Великобритании, несмотря на право управления Палестиной, никак не удавалось урегулировать конфликт между евреями и палестинцами, который то затихал, то вспыхивал с новой силой. Одновременно с этим переселение евреев на территорию Палестины, по большей части нелегальное, продолжалось и в ходе Второй мировой войны на фоне Холокоста, что вызывало еще большее недовольство со стороны палестинцев.
После окончания Второй мировой войны, созданное в 1929 году Еврейское агентство, исполнявшее функции правительства евреев на территории Палестины, продолжало настаивать на создании независимого государства.
В 1947 году Великобритания, разоренная за годы войны, отказалась от палестинского мандата, передав вопрос о будущем Палестины на рассмотрение ООН. Затем события разворачивались следующим образом:
- В мае 1947 года был создан комитет ООН по Палестине (UNSCOP)
- Комитет предложил два варианта решения палестинского вопроса: создание двух государств на территории Палестины и создание еврейско-арабской федерации
- Спецкомиссия по Палестине одобрила вариант создания двух государств с международным управлением таких городов, как Иерусалим и Вифлеем.
- 29 ноября 1947 года ГА ООН проголосовала большинством голосов за раздел Палестины после истечения британского мандата.
Кто провозгласил независимость Израиля?
14 мая 1948 года государственный деятель Давид Бен-Гурион, на то время председатель Еврейского агентства, провозгласил независимость Израиля, зачитав Декларацию независимости Израиля в Тель-Авивском музее изобразительных искусств. Первыми, кто признал Израиль, стали США и СССР. На следующий день после знаменательного события государство, которому еще не было и дня, оказалось вовлеченным в конфликт сразу с пятью арабскими государствами.
75 лет независимости Израиля
В этом году Израиль торжественно отметил 75 годовщину своей независимости, к которой еврейский народ шел на протяжении более двух тысяч лет. Удивительным образом евреям, разбросанным по всему миру, удалось сохранить свою идентичность, культуру и традиции, которые послужили основой для будущего Государства Израиль. Хотя последние 75 лет были непростыми и неоднозначными для страны, благодаря неустанному труду и стремлению своих граждан к счастливой и безопасной жизни, Израиль стал одним из самых процветающих государств не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.