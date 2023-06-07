Как появилось государство Израиль 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До 1948 года у евреев всего мира своего государства не было. Но почему так вышло, что народ, история которого насчитывает тысячи лет оказался без государства – расскажем в этом материале.

В этом году, в конце апреля или 5 ияра 5708 года, Израиль с размахом отпраздновал 75-ю годовщину своей независимости: с военными парадами, шествиями и государственными флагами, которыми были украшены здания и транспорт. Жители страны, несмотря на изменения, происходящие в Израиле прямо сейчас, с размахом отметили его день рождения. Тем не менее путь израильтян к обретению независимости был непростым. По существу, Израиля не было до 1948 года.

Что было до государства Израиль?

На протяжении всей истории Земля Израильская, Эрец-Исраэль которая сегодня соответствует границам современного Израиля, а также охватывает часть Ливана, Иордании и Сирии, была территорией, оспариваемой самыми разнообразными этническими, религиозными и политическими группами ввиду своего, в первую очередь, географического положения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Краткая история Израиля:

Согласно Библии, первым, кто возглавил долгий путь евреев к собственному государству четыре тысячи лет назад был Моисей, которому удалось вывести израильтян из Египта и привести к Земле Обетованной.

Иисусу Навину, преемнику Моисея, удалось захватить земли Ханаана, который располагался на территории современных Израиля, Иордании, Сирии и Ливана.

В конце 2 тыс. до н. э. появилось Израильское царство под управлением Давида.

Эпоха Первого храма (построенного в X в. до н. э. Соломоном - сыном Давида) ознаменовалась столкновениями с Ассирией, Египтом и Нововарвилонским царством.

После Соломона Израильское царство распалось на Иудейское царство и Израильское царство.

В VII веке до н.э. Израильское царство было захвачено Ассирией, а в VI веке до н.э. Иудейское царство было завоевано вавилонянами.

В середине VI века после падения Нововавилонского царства евреи восстановили Храм (Эпоха Второго Храма), получив определенную автономию от персидских правителей.

C IV по II века до н.э. евреи оказались под управлением эллинистических государств.

Больше века просуществовало Хасмонейское царство со столицей в Иерусалиме - с 167 по 37 гг. до н.э.

С конца I века до н.э евреи находились под управлением Римской империи, а затем Восточной римской империи.

С VII века территория некогда Израильского царства находилась под управлением различных халифатов.

С XI по XII века на территории Леванта (Израиль, Палестина, Сирия, Ливан) существовало государство, созданное крестоносцами, Иерусалимское королевство.

С 1517 года по 1917 годы земля, на которой сейчас Израиль, находилась под управлением Османской империи.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как появилась еврейская диаспора?

Поскольку на протяжении всей своей истории регион, в котором проживали иудеи, был крайне неспокойном, а конфликты и столкновения в нем не прекращались практически никогда, со временем евреи как носители определенной культуры и последователи собственной религии - иудаизма, разошлись по всему миру, при этом сохранив сильные связи с Иерусалимом как центром своей идентичности. Считается, что расселение 12 колен Израилевых (потомков сыновей Иакова, которые образовали еврейский народ) после распада Израильского царства Соломона, дало начало еврейской диаспоре.

В эпоху Средневековья евреи разделились на две основные группы:

ашкенази - евреи, которые поселились в восточной и северной Европе

сефарды - евреи, которые поселились в Испании, Португалии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему появилось государство Израиль?

На протяжении всей истории существования диаспоры, евреи неоднократно подвергались гонениям в рамках идеологии под названием антисемитизм. Простыми словами антисемитизм - это враждебное отношение к евреям в виду национальных, культурных и религиозных отличий. Собственно, именно антисемитизм можно назвать одной из важнейших причин возникновения государства Израиль. Антисемитизм стал причиной еврейских погромов, которые продолжались на протяжении всего XIX века

в Европе (в том числе в Российской империи)

на Ближнем Востоке

в Северной Африке.

В свою очередь еврейские погромы привели к появлению такой идеологии как сионизм.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое сионизм?

Сионизм - движение, в большей степени политическое, цель которого поселение евреев в Эрец-Исраэле - на Земле Израильской. Происходит термин ”сионизм” от названия иерусалимской горы Сион, которая в иудейской традиции считается олицетворением Земли Обетованной. В 1896 году о важности формирования еврейского государства заявил в памфлете под названием ”Еврейское государство” австрийский журналист еврейского происхождения Теодор Герцль. Он изложил необходимость создания Израиля для защиты евреев от антисемитизма.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Переселение евреев в Израиль

Предпосылкой к появлению Государства Израиль стало поэтапное переселение живущих по всему миру евреев на территорию Палестины, которая до начала XX века находилась под управлением Османской Империи.

По итогам Первого сионистского конгресса 1897 года Палестина была выбрана как наиболее желательное по историческим причинам место для переселения евреев.

Первая алия - репатриация евреев в Палестину продолжалась с 1882 по 1903 годы.

В результате неудавшейся революции 1905 года в Российской Империи все большее количество восточно-европейских и российских евреев продолжают переселяться в Палестину. Это переселение получило название второй алии в Израиль.

Третья алия в Израиль началась после окончания Первой мировой войны, по итогам которой контроль над Палестиной получила Великобритания. Третья алия в Израиль продолжалась до 1923 года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Декларация Бальфура?

Важнейшую роль в появлении Израиля на карте мира сыграла Декларация Бальфура. По факту, Декларация Бальфура - это письмо Артура Бальфура, британского государственного деятеля и министра иностранных дел страны в 1916-1919 гг., адресованное главе еврейской общины Соединенного Королевства в 1917 году, в котором утверждалось намерение оказать поддержку созданию еврейского государства в Палестине. После Первой мировой войны в рамках новой системы мандатов (зоны полномочий) Великобритания в 1922 году, в том числе благодаря Декларации Бальфура, получила право на управление Палестиной.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последствия Декларации Бальфура:

впервые для евреев всего мира появился документ, подтверждающий возможность создания Государства Израиль;

Декларация Бальфура стала основанием для продолжения репатриации евреев в Палестину;

Декларация Бальфура стала одной из причин протеста против создания еврейского государства со стороны палестинцев, а также арабских государств.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто инициировал создание государства Израиль?

В 1920-1940-е годы Великобритании, несмотря на право управления Палестиной, никак не удавалось урегулировать конфликт между евреями и палестинцами, который то затихал, то вспыхивал с новой силой. Одновременно с этим переселение евреев на территорию Палестины, по большей части нелегальное, продолжалось и в ходе Второй мировой войны на фоне Холокоста, что вызывало еще большее недовольство со стороны палестинцев.

После окончания Второй мировой войны, созданное в 1929 году Еврейское агентство, исполнявшее функции правительства евреев на территории Палестины, продолжало настаивать на создании независимого государства.

В 1947 году Великобритания, разоренная за годы войны, отказалась от палестинского мандата, передав вопрос о будущем Палестины на рассмотрение ООН. Затем события разворачивались следующим образом:

В мае 1947 года был создан комитет ООН по Палестине (UNSCOP)

Комитет предложил два варианта решения палестинского вопроса: создание двух государств на территории Палестины и создание еврейско-арабской федерации

Спецкомиссия по Палестине одобрила вариант создания двух государств с международным управлением таких городов, как Иерусалим и Вифлеем.

29 ноября 1947 года ГА ООН проголосовала большинством голосов за раздел Палестины после истечения британского мандата.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто провозгласил независимость Израиля?

14 мая 1948 года государственный деятель Давид Бен-Гурион, на то время председатель Еврейского агентства, провозгласил независимость Израиля, зачитав Декларацию независимости Израиля в Тель-Авивском музее изобразительных искусств. Первыми, кто признал Израиль, стали США и СССР. На следующий день после знаменательного события государство, которому еще не было и дня, оказалось вовлеченным в конфликт сразу с пятью арабскими государствами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

75 лет независимости Израиля

В этом году Израиль торжественно отметил 75 годовщину своей независимости, к которой еврейский народ шел на протяжении более двух тысяч лет. Удивительным образом евреям, разбросанным по всему миру, удалось сохранить свою идентичность, культуру и традиции, которые послужили основой для будущего Государства Израиль. Хотя последние 75 лет были непростыми и неоднозначными для страны, благодаря неустанному труду и стремлению своих граждан к счастливой и безопасной жизни, Израиль стал одним из самых процветающих государств не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.