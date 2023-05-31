Какие арабские страны признали Израиль

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль, появившийся на карте мира в 1948 году, за недолгую историю своего существования неоднократно становился участником самых разнообразных региональных столкновений. Самым продолжительным и многогранным из всех стал арабо-израильский конфликт, который казался настолько неразрешимым, насколько и перманентным в условиях внешнеполитической напряженности.

Тем не менее в последние годы Израиль, не без помощи международных посредников, восстанавливает отношения с соседними странами региона, обеспечивая себя новыми как экономическими, так и стратегическим партнерствами.

Как Египет признал Израиль

Первым арабским государством, которое официально отказалось от военного противостояния с Израилем, стал Египет. Мирное соглашение между сторонами было подписано 26 марта 1979 года. Стоит отметить, что за 12 лет до этого, потерпев поражение в Шестидневной войне с Израилем, Египет наряду с другими арабскими странами поддержал Хартумскую резолюцию ”трех нет” в отношении Израиля. Мир для Каира и Тель-Авива обозначил начало совершенно новой главы, ведь до этого отношения между ними представляли собой непримиримый конфликт с 1948 года. Необходимость мира с арабскими соседями Израиль подчеркивал с самого момента своего создания, но для Египта вопрос о примирении с мощным в военном плане соседом назрел лишь после серии поражений и потери Синайского полуострова.

Причины мира между Египтом и Израилем:

Египту необходимо было вернуть контроль над Синайским полуостровом. Египет хотел договориться о решении палестинского вопроса, обеспечив право палестинцев на самоопределение. Израилю нужно было обеспечить выход в международные воды

Израильско-египетский мирный договор

Израильско-египетский мирный договор стал итогом продолжительных консультаций, длившихся более полутора лет при посредничестве Вашингтона. В основе договора - Кэмп-Дэвидские соглашения. В результате мирного договора 1979 года удалось достичь следующего:

Все военные и гражданские лица Израиля покинули территорию Египта (Синайский полуостров). Египет одобрил демилитаризацию Синайского полуострова. Израиль обеспечил себе свободу судоходства в Суэцком канале. Тиранский пролив и Залив Акаба были признаны международными водами.

Чего достигли примирением?

Примирившись с Египтом, Израиль смог урегулировать отношения со своим первым арабским соседом, наладив с ним торговые, экономические и стратегические отношения. На сегодняшний день, Израиль и Египет - партнеры, прежде всего в борьбе с терроризмом. Кроме того, Египет зачастую выступает посредником в урегулировании палестинского вопроса.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Иордания признала Израиль

В 1994 году Иордания признала Израиль. Соглашение о мире, подписанное при посредничестве американского лидера Билла Клинтона между премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и королем Иордании Хусейном I, устранило еще один очаг напряженности на Ближнем Востоке. Один из важных факторов официального сближения двух стран - личная дружба между Рабином и Хусейном. Причем Иордания поддерживала неформальные отношения с Израилем, начиная с конца 1960-х годов.

Чего достигли примирением:

Были определены границы между Израилем и Иорданией. Началось активное развитие торговых отношений Израиль обеспечил водными ресурсами территорию Иордании.

Сегодня Израиль и Иордания - близкие торговые и стратегические партнеры, сотрудничающие во множестве отраслей, в том числе туристической, транспортной, логистической, а также в культурной и религиозной сферах. Тем не менее Иордания зачастую выступает критиком израильских решений в отношении Палестины. Более того, Иордания, будучи хранителем мусульманских святынь в Иерусалиме, крайне против любого изменения их статуса кво со стороны Тель-Авива.

Авраамические соглашения 2020 года

В 2020 году при посредничестве американского президента Дональда Трампа Израилю удалось нормализовать отношения c ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко. Эти соглашения носят название Авраамических соглашений по аналогии с авраамическими религиями - иудаизмом, христианством и исламом.

ОАЭ и Израиль

Израиль и ОАЭ начали налаживать отношения после долгих лет напряженности во второй половине 2010-х годов. Кроме того, ОАЭ -первое арабское государство, решившееся на нормализацию с Тель-Авивом, спустя почти три десятилетия после Иордании. Для ОАЭ главной причиной установления связей с Израилем стала необходимость в развитии экономического и торгового партнерства. Еще одной причиной сближения между ОАЭ и Израилем стала потребность в оказании сопротивления общему сопернику - Ирану.

Планы длительного экономического сотрудничества

В апреле 2023 года в силу вступило Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Израилем и ОАЭ, в рамках которого 96% всех пошлин на товары были сокращены или отменены.

В конце марта 2023 года крупнейшая энергетическая корпорация ОАЭ ADNOC объявила о заявке на покупку половины акций израильского производителя газа NewMedEnergy

Двусторонняя ненефтяная торговля между двумя странами достигла $ 2,5 млрд по итогам 2022 года, и к 2030 году стороны надеются достичь товарооборота в $ 10 млрд.

Более тысячи израильских компаний зарегистрировали свои офисы в ОАЭ.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль и Бахрейн

Бахрейн нормализовал отношения с Израилем в то же время, что и ОАЭ - в сентябре 2020 года. При этом бойкотировать Израиль Бахрейн перестал еще в 2005 году. Неофициальные отношения между Королевством Бахрейн и Израилем начались в 1990х годах. Как и в случае с ОАЭ, в официальном сближении не последнюю роль сыграла необходимость противостоять Ирану.

Почему Бахрейн пошел на нормализацию с Израилем

Для Бахрейна нормализация с Израилем была необходима с точки зрения укрепления собственных позиций в Персидском заливе. Нормализация с Израилем означает для королевства следующее:

Дополнительную поддержку от США.

Стратегическое партнерство и обмен разведданными с Израилем.

Обеспечение общих геополитических интересов ( в том числе в отношении Ирана)

Получение доступа к передовым военным технологиям

Нормализация между Израилем и Марокко

Вслед за Бахрейном и ОАЭ, о нормализации с Израилем в 2020 году объявило Марокко. 22 декабря была подписана совместная декларация между Королевством Марокко, Государством Израиль и США. Соглашение было достигнуто при посредничестве Джареда Кушнера - старшего советника президента США, который также занимался разработкой плана урегулирования между Израилем и Палестиной.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что дает нормализация между Израилем и Марокко:

Полное восстановление дипломатических связей Развитие торговли Интенсификация связей в сфере образования и науки Туристические обмены Развитие транспортных связей.

Кроме того, накануне подписания соглашения о нормализации с Израилем, США признали суверенитет Марокко в отношении Западной Сахары. Многие эксперты считают, что Вашингтон пошел на этот шаг после того, как Марокко согласился на установление отношений с Израилем.

Судан и Израиль

Судан - шестая и на сегодняшний день последняя арабская страна, объявившая о нормализации с Тель-Авивом. В октябре 2020 года страны сообщили о готовности установить связи. Тем не менее процесс нормализации затянулся в связи с напряженной обстановкой в африканском государстве. В феврале 2023 года появилась информация о том, что Израиль и Судан официально оформят нормализацию уже в этом году.

Для Израиля установление отношений с Суданом важно с геополитической точки зрения: страна расположена на побережье Красного моря, и хорошие связи означают возможность обеспечения безопасности в регионе. Кроме того, Судан - это сердце Африки, а значит возможность дальнейшего экономического продвижения Израиля на континент.

Судан, в свою очередь, заинтересован в:

израильских сельскохозяйственных технологиях

израильском рынке для сбыта собственной продукции

израильских туристах

сдерживании Ирана.