Кто выиграл Шестидневную войну?

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Шестидневная война - арабо-израильский конфликт, который кардинально изменил баланс сил в ближневосточном регионе. По итогам непродолжительного шестидневного конфликта Израилю удалось увеличить свою изначальную территорию в три раза и обеспечить военное превосходство на десятилетия вперед.

Шестидневная война, по мнению историков и экспертов, одно из важнейших на Ближнем Востоке событий XX века, которое до сих пор вызывает споры. Всего шесть дней конфликта определили дальнейшую судьбу как Израиля, так и многих арабских государств Персидского залива.

Когда была Шестидневная война в Израиле

56 лет назад Израиль начал Шестидневную войну: 5 июня 1967 года. Конфликт на самом деле длился шесть дней - с 5 по 10 июня. Шестидневную войну также называют:

Июньской войной 1967 года

Третьей арабо-израильской войной

Днем Наксы - днем памяти перемещенных палестинцев.

Кто участвовал в Шестидневной войне

Шестидневная война - столкновение Израиля с коалицией арабских государств. В конфликте Израилю противостояли вооруженные силы:

Египта

Сирии

Иордании

Ирака

Алжира.

Кто помогал Израилю в шестидневной войне?

Марокко

На саммите Лиги арабских государств в 1965 году в Касабланке (Марокко), арабские лидеры обсуждали возможность нападения на Израиль и готовность к вооруженному конфликту. Король Марокко Хасан II, пригласив на саммит агентов Моссада (разведывательной службы), обеспечил Израилю доступ к информации по поводу планов арабских государств, что во многом определило исход Шестидневной войны 1967 года.

США

Вооружения, в частности танки, которые были задействованы во время Шестидневной войны, Израиль получил от США через Западную Германию в рамках тайного договора от 1960 года о поставках Израилю на сумму $80 млн.

Президент США Линдон Джонсон в оперативном центре Белого дома во время арабо-израильского кризиса

Франция

Франция была основным поставщиком оружия в Израиль в 1950-х и в начале 1960-х годов. Все самолеты, задействованные в операции израильских ВВС в ходе Шестидневной войны, французского производства.

Что было до Шестидневной войны?

Причин, спровоцировавших Шестидневную войну, было несколько.

Приграничные конфликты

Серия приграничных конфликтов стала одной из главных причин, которые спровоцировали войну. К середине 1960-х годов, поддерживаемые Сирией палестинские вооруженные группировки неоднократно нападали на израильские приграничные районы. Это, в свою очередь, открывало путь к ответным действиям Армии обороны Израиля.

Сирийско-израильское столкновение в апреле 1967 года

Ситуация накануне Июньской войны 1967 года обострилась после столкновения между ВВС Израиля и Сирии. Израильские ВВС сбили 6 принадлежащих Сирии советских истребителей МиГ-21 в ответ на уничтожение израильского трактора в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

Египет инициировал выход миротворцев ООН с Синая

После апрельского израильско-сирийского столкновения СССР (оказывавший поддержку арабским странам) проинформировал Египет о том, что Израиль стягивает военных к северной границе с Сирией, готовясь к полномасштабному вторжению. Хоть данные достоверными и не были, президент Египта Гамаль Абдель Насер, будучи яростным противником Израиля, приказывает египетской армии начать продвижение на Синайском полуострове для поддержки Сирии, с которой Египет годом ранее заключил соглашение о совместной обороне. В результате полуостров покинул миротворческий контингент ООН, обеспечивавший контроль на израильско-египетской границе более 10 лет.

Блокада Тиранского пролива

В конце мая 1967 года Насер заблокировал Тиранский пролив (пролив Эт-Тиран) - морской путь, связывающий Красное море и Залив Акаба (Эйлатский залив) - для судов Израиля. По факту, у Насера не было права блокировать пролив, поскольку за 11 лет до этого США обеспечили Израилю гарантии беспрепятственного доступа к Тиранскому проливу. Через неделю после блокировки Тиранского пролива Египет подписал военное соглашение с Иорданией. 4 июня Ирак присоединился к Египту, Иордании и Сирии в рамках военного альянса. Дополнительными военно-воздушными средствами Египет обеспечили:

Алжир

Ливия

Марокко

Кувейт

Саудовская Аравия

События Шестидневной войны 1967 года

Арабские страны активно готовились к вооруженному конфликту, который тем не менее начался для них внезапно. Июньскую войну инициировал Израиль, объявивший мобилизацию всего за 20 дней до конфликта - 16 мая.

Первый фронт

Армия обороны Израиля инициировала координированное нападение на Египет с воздуха 5 июня 1967 года. Более 200 боевых самолетов взмыли в небо, атаковав Египет в рамках операции ”Мокед” (Фокус). От воздушных ударов Израиля пострадали 18 аэродромов Египта, более 90% военной авиатехники страны и ее партнеров по коалиции были уничтожены.

Израиль расширил военно-воздушную операцию, нанося удары по военно-воздушным силам Сирии, Иордании и Ирака.

Вечером 5 июня Израиль обеспечил контроль над воздушным пространством Ближнего Востока.

Наземная операция на египетской территории также началась 5 июня. Танки и пехота Израиля прорвались через границу на Синайский полуостров и в Сектор Газа.

Изначально оборонявшиеся египетские силы начали отступать по приказу фельдмаршала Абделя Хаким Амера. По итогам наступления армия Израиля продвинулась вглубь полуострова, а египетская армия понесла значительные потери.

Второй фронт

Второй фронт Шестидневной войны также был открыт 5 июня: Иордания, получив неверные сообщения об успехе Египта, начала обстрел израильских позиций в Иерусалиме. Израиль нанес разрушительный контр-удар по иорданскому Западному берегу и Восточному Иерусалиму. 7 июня израильские ВС уже контролировали Старый город и молились у Стены плача.

Последняя фаза конфликта

Завершающий этап конфликта - противостояние на северо-востоке на границе с Сирией. 9 июня, находясь под интенсивным авиаобстрелом, израильские танки и пехота приблизились к укрепленным сирийским Голанским высотам. Уже 10 июня сирийская территория была под их контролем. 10 июня 1967 года Шестидневный конфликт внезапно закончился в результате перемирия, обеспеченного при посредничестве ООН. По итогам конфликта, погибли около тысячи израильтян и более 20 тыс арабов.

Инцидент с USS Liberty

Один из самых громких международных инцидентов, связанных с Шестидневной войной, потопление американского шпионского судна USS Liberty. 8 июня 1967 года в результате серии ошибок, допущенных при коммуникации американского военного руководства с командованием судна USS Liberty (назначенного для слежения за ходом конфликта) оказался в 14 милях от Синайского полуострова. Израиль, приняв судно за вражеское, обстреляло его с торпедных катеров. В результате погибли 34 члена экипажа, 171 человек был ранен. Израиль признал свою ошибку и извинился перед США, выплатив $13 млн в виде компенсации американскому правительству и семьям жертв. Инцидент считается официально исчерпанным с 17 декабря 1987 года.

Территория, присоединенная к Израилю в результате шестидневной войны 1967 года

Итоги Шестидневной войны 1967 года

Шестидневная война, в которой оглушительную победу одержал Израиль, имела огромные последствия для ближневосточного региона.

Израиль значительно (почти в три раза) увеличил площадь своей территории за счет египетских Синайского полуострова (возвращен Египту в 1982 году) и Сектора Газа (израильские военные покинули территорию в 2005 году), сирийских Голанских высот и иорданского Западного берега. Gобеда в Шестидневной войне стала важным фактором в укреплении национальной гордости и идентичности израильских граждан. Июньская война усугубила арабо-израильский конфликт: потерпевшие поражение лидеры арабских государств через год собрались в Хартуме, где приняли резолюцию ”трех нет” в отношении Израиля: ”нет миру, нет признанию, нет переговорам”. Hазгром арабской коалиции в Третьей арабо-израильской войны спровоцировал Войну Судного дня в октябре 1973 года. <олее миллиона палестинцев оказалось под управлением Израиля в связи с переходом Западного берега реки Иордан и Сектора Газа под контроль Израиля. Позднее несколько сотен тысяч палестинцев покинули подконтрольные Израилю территории, что усугубило мигрантский кризис, который начался по итогам Первой арабо-израильской войны 1948 года. В-шестых, территориальные завоевания Израиля заложили основу продолжающейся нестабильности в регионе. Неопределенный статус Голанских высот и Западного берега реки Иордан по-прежнему одна из причин, мешающих окончательному урегулированию арабо-израильского конфликта. В-седьмых, Шестидневная война привели к установлению более тесных контактов между США и Израилем в ответ на сближение арабских государств и СССР.