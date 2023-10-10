Война Судного дня: что это такое и кто победил?

© Фото: commons wikimedia

Осенью 1973 года начался четвертый этап арабо-израильского конфликта, получивший название Война Судного дня. Армия обороны Израиля не была готова к атаке ближневосточных соседей - Египта и Сирии, однако исход войны оказался неожиданным. Рассказываем, почему началась война, кто кого поддерживал и чем закончился очередной конфликт.

Что привело к войне

Война Йом-Кипур, в отличие от большинства конфликтов, которые разворачиваются по сей день в ходе арабо-израильского противостояния, напрямую не касалась Палестины и решения палестинского вопроса. Развязана октябрьская война была двумя ближневосточными государствами: Египтом и Сирией. Инициатором военного наступления стал Египет под руководством Анвара Садата, основной внешнеполитической целью которого было возвращение территорий - Синайского полуострова и Сектора Газа, утраченных шестью годами ранее в ходе Шестидневной войны.

Президент Египта Анвар Садат и советник по национальной безопасности и госсекретарь США Генри Киссинджер

Непосредственно военным действиям предшествовали следующие события:

Египетско-израильская война на истощение, которая продолжалась три года - с 1967 по 1970-й.

В 1967 году Лига Арабских государств (ЛАГ) приняла Хартумскую резолюцию ”трех нет”, исключающую переговоры с Государством Израиль.

В 1971 году египетский президент Анвар Садат предложил Тель-Авиву подписать соглашение по возвращению всех утраченных территорий, на что Израиль ответил отказом.

В 1971-1972 годах Садат начинает ужесточать риторику: он сообщает, что готов пожертвовать жизнями миллиона египетских солдат для того, чтобы дать отпор Израилю.

В апреле 1973 года Садат угрожает войной, если Тель-Авив не примет Резолюцию 242, принятую ООН в 1967 году и требующую немедленного выхода военных Израиля с территорий, контроль над которыми был установлен по итогам Шестидневной войны.

В конце сентября 1973 года Хусейн ибн Талал, король Иордании, предупреждает израильского премьера Голду Меир о готовящемся вторжении.

5 октября израильские военные начинают готовиться к противостоянию, хотя большинство экспертов уверены, что войны не будет.

В субботу, 6 октября 1973 года, в день празднования Йом-Кипура - важнейшего из иудейских праздников - начинается полномасштабная война.

Почему Война Судного дня так называется?

На Западе четвертое арабо-израильское противостояние получило название Война Йом-Кипур, в арабских источниках война носит название Октябрьской, а в российских - Война Судного дня, поскольку Йом Кипур считается в иудейской традиции днем, когда Господь вершит суд над душами людей.

Почему Сирия напала на Израиль

Присоединиться к войне против Израиля Сирию "пригласил" Египет. По итогам Шестидневной войны Сирия, как и Египет, потеряла территорию: Голанские высоты площадью более тысячи квадратных километров, на которой проживало почти 150 тысяч сирийцев. Сирия никогда бы не решилась на полномасштабное противостояние с Израилем, а Египту нужен был военный партнер для того, чтобы нейтрализовать израильские ВВС, которые в ходе шестидневной войны уничтожили большую часть египетских военных самолетов. Кроме того, открыв два фронта против Израиля, у Египта было больше шансов на то, чтобы одержать победу.

Какие арабские страны поддержали Войну Йом-Кипур?

Среди арабских стран Октябрьская война рассматривалась в целом как возможность положить конец Государству Израиль, поэтому многие из них присоединились к египетско-сирийской попытке разгромить Израиль. Фактически 10 стран в той или иной мере оказали содействие Египту и Сирии в ходе Войны Йом-Кипур:

Ирак перебросил эскадрилью (подразделение в военно-воздушном флоте) истребителей-бомбардировщиков ”Хантер” британского производства в Египет. Иракская дивизия из 18 тысяч военнослужащих была развернута в центральном Голане. Иракские истребители ”МиГ” советского производства присоединились к войне на третий день.

перебросил эскадрилью (подразделение в военно-воздушном флоте) истребителей-бомбардировщиков ”Хантер” британского производства в Египет. Иракская дивизия из 18 тысяч военнослужащих была развернута в центральном Голане. Иракские истребители ”МиГ” советского производства присоединились к войне на третий день. Саудовская Аравия и Кувейт в основном предоставляли финансовую помощь. Уже в конце войны Саудовская Аравия отправила в Сирию три тысячи военных для предотвращения взятия Дамаска.

и в основном предоставляли финансовую помощь. Уже в конце войны Саудовская Аравия отправила в Сирию три тысячи военных для предотвращения взятия Дамаска. Ливия предоставила Египту французские истребители ”Мираж”.

предоставила Египту французские истребители ”Мираж”. Алжир направил на военные действия три эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, бронетанковую бригаду и 150 танков.

направил на военные действия три эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, бронетанковую бригаду и 150 танков. Тунис развернул от тысячи до двух тысяч военнослужащих в дельте реки Нил.

развернул от тысячи до двух тысяч военнослужащих в дельте реки Нил. Судан разместил 3,5 тысячи солдат в Южном Египте.

разместил 3,5 тысячи солдат в Южном Египте. Марокко отправило три бригады на линию фронта, в том числе 2500 солдат в Сирию.

отправило три бригады на линию фронта, в том числе 2500 солдат в Сирию. Ливан предоставил палестинским боевикам возможность обстреливать Израиль со своей территории.

предоставил палестинским боевикам возможность обстреливать Израиль со своей территории. Иордания, в целом воздержавшись от открытия третьего фронта против Израиля, отправила на войну три артиллерийские батареи и сто танков.

Нефтяное эмбарго 1973 года

Помимо непосредственно боевых действий арабские государства также прибегли к экономическим мерам: члены ОАПЕК (арабские нефтяные экспортеры) отказались поставлять нефть Западу с тем, чтобы тот перестал оказывать поддержку Израилю. Запрет действовал недолго, фактически два месяца, однако нефтяные цены взлетели в 4 раза - с трех до двенадцати долларов за баррель, спровоцировав проблемы в экономике по всему миру.

Израильские военные проверяют боеприпасы

Сколько длилась Война Судного дня: основные события

Война Судного дня продлилась 20 дней, начавшись с одновременной атаки Египта и Сирии на подконтрольные Израилю территории.

Израильский мост через Суэцкий канал во время арабо-израильской войны

6 октября 600 тыс. египетских солдат, поддерживаемые двумя тысячами танков и 550 самолетами начали операцию ”Бард” вдоль Суэцкого канала.

Египетские военные грузовики проезжают по мосту, проложенному через Суэцкий канал 7 октября 1973 года

Одновременно с этим 1400 сирийских танков начали продвижение на Голанских высотах.

В первые два дня Армия обороны Израиля несет значительные потери, будучи фактически не подготовленной к атаке. На юге (Синайская пустыня) израильским силам не удается остановить Египет, на севере - сирийцы пересекли Голанские высоты.

8 октября , получив подкрепление, израильские силы остановили сирийское продвижение.

, получив подкрепление, израильские силы остановили сирийское продвижение. К 10 октября армия Израиля перешла в наступление и начала продвижение в сторону Дамаска.

армия Израиля перешла в наступление и начала продвижение в сторону Дамаска. 9 октября СССР, поддерживавший арабское наступление, отправляет Египту и Сирии дополнительные вооружения. США направляют Израилю боеприпасы и запчасти, отказываясь от более широкой помощи.

Встреча в Вашингтоне, где было принято соответствующее решение

12 октября президент США Ричард Никсон инициирует операцию ”Никель Грасс” по переброске амуниции, танков, бомб и вертолетов Израилю.

президент США Ричард Никсон инициирует операцию ”Никель Грасс” по переброске амуниции, танков, бомб и вертолетов Израилю. 14 октября на западе Синайского полуострова проходит крупнейшее со времен Курской битвы танковое сражение: Битва за Синай. В столкновении участвуют более тысячи танков с обеих сторон.

на западе Синайского полуострова проходит крупнейшее со времен Курской битвы танковое сражение: Битва за Синай. В столкновении участвуют более тысячи танков с обеих сторон. 18 октября Израиль начинает продвижение в направлении Каира.

Израиль начинает продвижение в направлении Каира. К 22 октября израильская армия окружила египетскую Третью армию на востоке Суэцкого канала.

израильская армия окружила египетскую Третью армию на востоке Суэцкого канала. 22-23 октябр я Совбез ООН одобряет Резолюции 338-339, призывающие стороны сложить оружие.

я Совбез ООН одобряет Резолюции 338-339, призывающие стороны сложить оружие. 24 октября СССР пригрозил вмешательством в конфликт, а США повысили готовность к развертыванию традиционных и ядерных сил.

СССР пригрозил вмешательством в конфликт, а США повысили готовность к развертыванию традиционных и ядерных сил. 25 октября стороны заключили перемирие при посредничестве ООН, хотя столкновения продолжались вплоть до мая 1974 года.

Израильские десантники наступают на Синае во время арабо-израильской войны

Потери сторон

По итогам 20-дневной Войны Судного дня потери Израиля, Египта и Сирии оказались колоссальными. Погибло:

около 2700 израильских военнослужащих

7700 египетских военнослужащих

3500 военнослужащих Сирии.

Последствия Войны Судного дня

Война Судного дня оказала значительное влияние не только на стороны-участницы конфликта, но и на весь ближневосточный регион. Израиль победил в Войне Судного дня, однако и Египет проигравшей стороной назвать нельзя.

Египетские военнопленные возвращаются домой после арабо-израильской войны

Наиболее пострадавшей стороной оказалась Сирия. По итогам Октябрьской войны Сирия потеряла еще часть территории Голанских высот.

В январе 1974 года Египет и Израиль договорились о разведении сил, благодаря ”челночной” дипломатии американского госсекретаря, Генри Киссинджера. Египет восстановил контроль над Суэцким каналом.

Недовольство общественности Израиля тем фактом, что Тель-Авив допустил нападение, привело к тому, что Голда Меир отказалась от должности премьер-министра в 1974 году.

Весной 1974 года была достигнута договоренность о разведении сирийских и израильских сил.

В 1978 подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения, определившие рамки мира между Каиром и Тель-Авивом.

В 1979 году Израиль и Египет заключили мир, а Сирия проголосовала за исключение Египта из ЛАГ.

В 1982 году Израиль окончательно покинул Синайский полуостров.

В 2019 году США официально признали Голанские высоты территорией Израиля.