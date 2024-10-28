Вестник Кавказа

Израиль прекращает работу с БАПОР

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль сообщил главе Генассамблеи ООН об остановке сотрудничества с БАПОР, гуманитарной организацией, помогающей палестинским беженцам.

Власти Израиля направили председателю Генеральной Ассамблеи ООН уведомление о том, что сотрудничество страны с БАПОР -  Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, прекращено.

"После принятия закона о БАПОР Государство Израиль официально уведомило президента Генеральной Ассамблеи (Филемона Янга) о прекращении сотрудничества с этой организацией"

– постпред Израиля при ООН Дани Данон

Закон, запрещающий деятельность БАПОР в Израиле, был принят парламентом страны в конце октября 2024 года. В Израиле утверждают, что БАПОР в Газе контролируется радикалами ХАМАС и сообщают, что намерены продолжать взаимодействие с другими гуманитарными организациями.

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