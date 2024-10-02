Вестник Кавказа

Турция предложила ООН установить планетарный запрет на экспорт оружия в Израиль

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Турция при поддержке стран БРИКС и ШОС отправила в ООН документ с призывом наложить полный запрет на экспорт оружия в Израиль из-за боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Как рассказали в МИД Турции, Анкара организовала новую антиизраильскую дипломатическую акцию в ООН, отправив руководству Организации Объединенных Наций коллективное межгосударственное письмо с предложением поставить вне закона любую передачу вооружений Израилю.

Письмо подписали дипломатические представители 52 государств и руководство Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Среди подписантов – члены БРИКС.

В документе подчеркивается, что Тель-Авив повинен в массовых нарушениях как фундаментальных человеческих прав, так стандартов международного права на землях сектора Газа и Ливана, где ЦАХАЛ ведет боевые действия против ХАМАС и "Хезболлы".

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