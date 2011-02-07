Израильский удар приостановил сборку иранских ракет средней дальности

Несмотря на оптимистичные заявления КСИР, удар ЦАХАЛ, нанесенный в ночь на 26 октября по космическому центру Шахруд в иранской провинции Семнан, может серьезно притормозить сборку иранских твердотопливных ракет, пишет WSJ.

Иран может отложить производство своих твердотопливных ракет вплоть до года – таковы последствия удара ЦАХАЛ в ночь на 26 октября по космическому центру Шахруд в иранской провинции Семнан, где изготавливались твердотопливные двигатели для ракет КСИР, пишет издание Wall Street Journal.

"Некоторые официальные лица США заявили, что производство Ираном твердотопливных ракет может быть отложено на год или больше"

- WSJ

Удар по центру Шахруд был нанесен не случайно – целью ВВС Израиля как раз и были так называемые планетарные смесители, используемые для смешивания компонентов твердого ракетного топлива, а заменить их в случае повреждений достаточно сложно, пишет издание с ссылкой на ученых, передает РИА Новости.

Сборка именно таких ракет – одна из самых ценных оружейных программ Ирана, - добавляет издание.

Напомним, в ходе атаки ЦАХАЛ по Ирану 26 октября под ударом Израиля оказался в том числе космический центр, где изготавливаются детали ракет. Предприятие принадлежит не ВС Ирана, а КСИР, на нем изготавливают твердотопливные двигатели для ракет средней дальности – именно такими ИРИ может атаковать Израиль.