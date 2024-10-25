Израиль ударил по космическому центру Ирана – СМИ

В ходе атаки ЦАХАЛ по Ирану, которая была совершена 26 октября, по данным СМИ, под ударом Израиля оказался в том числе космический центр, где изготавливаются детали ракет.

Космический центр Шахруд, расположенный в иранской провинции Семнан, попал под удар, который нанес Израиль по Исламской Республике 26 октября, следует из снимков со спутника.

Предприятие принадлежит не ВС Ирана, а КСИР, сообщает The New York Times. По ее данным, там изготавливают твердотопливные двигатели для ракет средней дальности – именно такими ИРИ может атаковать Израиль.

Издание отмечает, что ракетная программа КСИР отличается от программы ВС Ирана – Корпус развивает ее параллельно.

Кроме Шахруда, пишет NYT, в ходе израильской атаки были разрушены системы ПВО, с помощью которых Иран защищал свои НПЗ, нефтехимические заводы, месторождение газа и порт.

Ранее сегодня замглавы КСИР Мохаммад Реза Нагди заявил, что Тегеран не оставит без ответа удар, который был нанесен 26 октября. Он уточнил, что ответная атака будет совершена буквально в ближайшие дни, а удары будут сокрушительными. Нагди уточнил, что КСИР намерен захватить Израиль врасплох, действуя внезапно и изобретательно.