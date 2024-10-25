Иран пообещал Израилю быстрый военный ответ

Вскоре Израиль получит сокрушительный ответ на атаку по Ирану, произведенную 26 октября. В КСИР обещают застать ЦАХАЛ врасплох.

Удар Израиля по Ирану не останется безответным, следует из заявления замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Мохаммада Резы Нагди, передает иранский телеканал Al-Alam.

"В ближайшие дни вы увидите еще более сокрушительные удары по сионистскому режиму (Израилю). Мы застанем их врасплох своей инициативностью и изобретательностью"

– генерал-майор

Заявление было сделано 30 октября. Напомним, 26 октября Израиль ударил по ИРИ, это был ответ ЦАХАЛ на иранскую атаку от 1 октября. При этом в Иране не раз подчеркивали, что не хотят развития конфликта.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал "поставить Израиль на место" и заявил, что ответ будет мощным.

"Мы должны поставить (Израиль) на место… Мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем раньше"

– Пезешкиан

Также руководство Ирана приняло решение на 200% нарастить военный бюджет на будущий год.

Будет ли быстрый удар Ирана?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил как крайне маловероятный обещанный Мохаммадом Резой Нагди быстрый военный ответ Ирана на израильский налет 26 октября.

"Попросту не приходится ждать молниеносного безотлагательного удара Ирана по Израилю, поскольку логика их конфликта неоднократно показывала и доказывала, что стороны предпочитают действовать так, как им удобно и когда им удобно. Это касается и израильской стороны, и иранской. Нынешние декларации КСИР являются публичным заявлением, что конфликт не исчерпан и Иран не собирается быть той стороной, которой придется каким-то образом смириться с положением дел и признать себя проигравшей морально", - прежде всего сказал он.

"Конфликт ведется по сценарию все большей эскалации. Ирану теперь нужно будет придумать такой вариант ответа, который нанесет Израилю больший урон, нежели атаки, устроенные в апреле и октябре. В этом смысле Ирану тоже торопиться некуда. Кроме того, за неделю до президентских выборов в США Тегерану не хотелось бы давать козырь тому или иному кандидату новой атакой на Израиль", - добавил Турал Керимов.

Перспективы ближневосточного конфликта

Востоковед обратил внимание, что боевые операции Израиля достигли своего максимума, и дальше можно ожидать уменьшения их масштабов, но не завершения ближневосточного конфликта. "Мы наблюдаем некий переломный момент в Ливане, когда Израиль начинает искать варианты выхода с ливанских территорий и делать все больше шапкозакидательских заявлений о своих успехах. К примеру, вчера было сказано, что у "Хезболлы" осталось только 20% ракетного потенциала, при том, что не ясно, откуда эти цифры были взяты. Ракетные обстрелы израильской территории со стороны "Хезболлы" не прекращаются, и их интенсивность не снижается, а судя по объявлению о назначении Наима Касема новым руководителем движения, "Хезболла" еще и смогла восстановить внутреннюю субординацию", - описал он текущую обстановку.

"Идет активная работа по противодействию израильскому вторжению в Ливан, и Израиль, поняв, что не может взять под контроль территорию на ливанском юге, приступил к методичному уничтожению населенных пунктов и инфраструктуры в этом районе так же, как он делал на протяжении года в Секторе Газа. Неспособность взять эту землю под контроль приводит к беспорядочным бомбардировкам с использованием всего израильского арсенала. Недавний взрыв одного из тоннелей "Хезболлы" привел к землетрясению в самом Израиле, а вчера были сообщения о гибели еще четверых израильских военнослужащих. В скором времени общее число убитых военных ЦАХАЛ с 7 октября прошлого года может превысить 800 человек – большие потери без каких-либо стратегических успехов. Ни одна из целей, которая декларировалась Израилем, не достигнута в Ливане", - отметил Турал Керимов.

Аналогично Израиль завяз и в Секторе Газа. "Уже скоро две недели, как убили политического лидера ХАМАС Яхью Синвара. Но никого из заложников не освободили и не вернули. В Газе продолжается сопротивление и ухудшается гуманитарная ситуация. Переговоры с посредниками находятся в тупике. Директор МОССАДа Давид Барнеа два дня назад вернулся из Катара, где в течение двух суток не добился никаких подвижек и изменений статус-кво в Газе. Посредники продолжают требовать выхода израильской армии из Филадельфийского коридора и отвергают саму возможность, что Израиль будет хоть в каком-то статусе находиться на территории Сектора Газа после окончания конфликта. Между тем в Израиле вовсю раскручивается в публичном пространстве идея о заселении Газы и восстановлении израильских поселений. Эти тупики не позволяют нам говорить о скором завершении нынешнего этапа в ближневосточном конфликте", - указал востоковед.

Израиль теряет деньги и время

Советник медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что в связи с неспособностью Израиля добиться своего в Секторе Газа и Ливане Ирану вовсе нет нужды наносить какие-либо удары по израильским территориям. "Каждый день войны в Ливане обходится Израилю в $135 млн, об этом пишут израильские СМИ. Если сохранять ежедневный уровень трат – а послезавтра будет месяц, как израильская армия находится на юге Ливана – то затягивание ливанской операции встанет Израилю в десятки и даже сотни миллиардов долларов. В этом смысле Иран останется только в плюсе, так как Израиль изматывается и в военном смысле, и в политическом, и в гуманитарном, и в экономическом, да и морально тоже. Население устает от войны, последние опросы говорят о том, что большинство израильтян выступает за проведение досрочных выборов", - пояснил Турал Керимов.

"Более того, две трети граждан Израиля выступают за создание независимой комиссии по расследованию трагедии 7 октября прошлого года. 48% оценивают положительно нынешнюю деятельность Биньямина Нетаньяху, а 52% – отрицательно. Рейтинги министра обороны Йоава Галанта выше, чем у Нетаньяху. Оппозиция не прекращает критиковать абсолютно по всем направлениям деятельность правительства. Действия израильского правительства в последнее время ухудшили ситуацию и на Западном берегу реки Иордан – эта тема в тени, на заднем плане, но отбрасывать ее не стоит, ведь для Израиля представляет угрозу дестабилизация на Западном берегу, а действия Тель-Авива к этому и ведут. Ожидать, что в ближайшее время эскалация завершится, наверное, не стоит, если только само израильское правительство решит от нее отказаться. Но тогда начнутся совершенно иные политические процессы в Израиле и изменится статус-кво в регионе", - заключил он.