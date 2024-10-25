Вестник Кавказа

Израиль готов ударить по новым целям в ответ на возможную атаку Ирана

Израиль готов ударить по новым целям в ответ на возможную атаку Ирана
© Фото: © Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Израильская армия нанесет удары по Ирану, если войска ИРИ вновь запустят ракеты по целям в Израиле. При этом ЦАХАЛ готов нанести удары по новым целям.

Израиль готов нанести удары по целям в Иране, если ИРИ будет попытается атаковать объекты в Израиле. При этом в Израиле отметили готовность поразить с воздуха новые цели, которые ранее не подвергались обстрелам. Об этом заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"Если Иран совершит ошибку и проведет еще одну ракетную атаку по Израилю, мы знаем, (...) как нанести мощный удар по объектам, которые мы в прошлый раз не обстреливали"

— Герци Халеви

Напомним, что Израиль на прошлой неделе нанёс удары по объектам в Иране. В результате атаки погибли четыре военных ИРИ. Атака стала ответом на ракетный обстрел территории Израиля, который Иран предпринял в начале октября, сообщает The Times of Israel.

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