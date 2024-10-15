Вестник Кавказа

Иран призвал ООН принять санкционные меры в отношении Израиля

Аббас Аракчи
© Фото: сайт агентства Tehran Times
В Иране высказались за введение антиизраильских санкций. В МИД ИРИ обвинили Израиль в угрозах безопасности.

Совету Безопасности Организации Объединенных Наций следует ввести санкции против Израиля из-за событий в секторе Газа. Такое заявление сделал глава МИД Ирана, общаясь с руководителями дипмиссий в Тегеране.

Аббас Аракчи указал на то, что этот шаг предусмотрен статьей 7 Устава ООН, передает агентство Tasnim.

Ранее в МИД Исламской Республики отметили, что Израиль своими действиями на Ближнем Востоке угрожает безопасности всего мира.

Напомним, в минувшие выходные военные объекты Ирана подверглись обстрелу со стороны Израиля. Это стало ответом Исламской Республике на атаку, которая произошла в начале этого месяца. Тогда по территории еврейского государства было выпущено свыше полутора сотен ракет.

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