Иран призвал ООН принять санкционные меры в отношении Израиля

В Иране высказались за введение антиизраильских санкций. В МИД ИРИ обвинили Израиль в угрозах безопасности.
Совету Безопасности Организации Объединенных Наций следует ввести санкции против Израиля из-за событий в секторе Газа. Такое заявление сделал глава МИД Ирана, общаясь с руководителями дипмиссий в Тегеране.
Аббас Аракчи указал на то, что этот шаг предусмотрен статьей 7 Устава ООН, передает агентство Tasnim.
Ранее в МИД Исламской Республики отметили, что Израиль своими действиями на Ближнем Востоке угрожает безопасности всего мира.
Напомним, в минувшие выходные военные объекты Ирана подверглись обстрелу со стороны Израиля. Это стало ответом Исламской Республике на атаку, которая произошла в начале этого месяца. Тогда по территории еврейского государства было выпущено свыше полутора сотен ракет.