Вестник Кавказа

Израиль пообещал Ирану расплату за любую агрессию

Израиль пообещал Ирану расплату за любую агрессию
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Тель-Авив намерен давать военный ответ на любую угрозу безопасности Израиля со стороны Ирана, рассказал израильский постпред в ООН Дани Данон. Он пояснил, что в число таких угроз входят поставки иранского оружия региональным военизированным группировкам.

В преддверии запланированного на завтра заседания Совбеза ООН по израильской ракетно-бомбовой атаке на военные объекты Ирана постпред Израиля в Организации объединенных наций Дани Данон объявил, что Тель-Авив будет наказывать Тегеран каждый раз, как тот попытается создать угрозу или нанести вред еврейскому государству.

Данон подчеркнул, что Израиль более не будет терпеть помощь Ирана ассоциированным с ним военным группировкам в регионе, как ХАМАС в Палестине, "Хезболла" в Ливане и "Ансар Аллах" в Йемене. Поставки им иранских вооружений будет также расцениваться как угроза Израилю и включаться в военно-политический "счет", по которому Тель-Авив будет требовать расплаты.

Кроме того, Дани Данон отказался признавать, что тысячекилометровый налет израильских бомбардировщиков на военные объекты в Иране нарушает международное право.

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что Тегеран не стремится к войне с Израилем, но не оставит без ответа ракетно-бомбовые удары по иранской земле.

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