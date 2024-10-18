Вестник Кавказа

Иран не отказался от ответа на атаку Израиля

Иран не отказался от ответа на атаку Израиля
© Фото: IRNA
Несмотря на заявления ряда средств массовой информации, Иран оставил за собой право на законный и легитимный ответ на массированную атаку Израиля его военных объектов, совершенную в ночь с пятницы на субботу.

Иран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля, сообщил в своем письме в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и представителя Швейцарии, возглавляющего Совет безопасности ООН, постпред Ирана в организации Амир Саид Иравани.

"Исламская Республика Иран, в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и в соответствии с международным правом, оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ на эти преступные нападения в надлежащее время"

- Амир Саид Иравани

Иравани призвал генсека Всемирной Организации и членов СБ осудить Израиль за соответствующую атаку, передает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что Иран не видит ограничений, когда дело доходит до защиты своих интересов и территориальной целостности, пишет иранское новостное агентство Mehr.

Иран в состоянии дать отпор всем тем, кто намеревается напасть на страну, заявил глава внешнеполитического ведомства страны.

"Мы открыто изложили окончательную позицию Исламской Республики Иран в отношении региональных проблем, самообороны и обороны Оси сопротивления"

- Аббас Аракчи

Он упомянул два предыдущих ракетных удара Ирана по территории Израиля как наглядный пример иранской мощи, которая служила движущей силой иранской внешней политики и будет продолжать делать это в будущем.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, Израиль совершил ракетную атаку на иранские военные объекты, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позже проведение атаки на Иран подтвердили официальные лица страны. О готовящихся ракетных ударах по иранской территории был заблаговременно предупрежден Вашингтон, израильскими ВВС были атакованы военные базы на западе и юго-западе Тегерана, ядерные и нефтяные объекты ИРИ под удар не попали. 

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