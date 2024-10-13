Израиль нанес обещанные удары по Ирану

Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Атака была ответом на ракетный обстрел 1 октября/

Израиль совершил ракетную атаку на иранские военные объекты, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Информация о взрывах в Тегеране поступила сегодня ночью, об это заявило агентство Fars. Позже израильская государственная телерадиокомпания Kan заявила, что официальные лица страны подтвердили проведение атаки на Иран.

СМИ Также отметили, что Вашингтон был заблаговременно предупрежден о готовящихся ракетных ударах по иранской территории. Были атакованы военные базы на западе и юго-западе Тегерана.

Позже сообщения подтвердили в ЦАХАЛ. В ведомстве отметили, что под удар не попали ядерные и нефтяные объекты Исламской Республики, целью армии были военные склады.

Там также подчеркнули, что атака еврейского государства стала ответом на ракетные удары Тегерана, которые произошли 1 октября.

"В ответ на месяцы непрерывных атак со стороны иранского режима на Государство Израиль прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране"

- ЦАХАЛ

По данным Jerusalem Post, Тель-Авив задействовал при атаке свыше 100 самолетов, в том числе истребитель F-35, система ПВО ИРИ не смогла перехватить ни одну из запущенных ракет Израиля. Издание также сообщило о второй волне ударов по Ирану, под обстрел попал в пригороде Тегерана.

При этом иранское информационное агентство Shafaqna писало, что ПВО страны перехватила ряд воздушных целей.

Позже Армия обороны Израиля сообщила о завершении ракетных ударов, самолеты вернулись обратно. Операция проводилась под кодовым названием "Дни покаяния".