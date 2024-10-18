Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных американских документов

Израиль повременит с военным ответом Ирану из-за непредвиденного форс-мажора: американские секретные документы по атаке были выложены в открытый доступ в Telegram.
Секретные документы американской разведки оказались выложены в Telegram-канале Middle East Spectator. В ФБР не стали публично комментировать утечку файлов, однако анонимные источники, связанные со спецслужбами, подтвердили подлинность части опубликованной информации.
Слитая информация дала представление о возможном ответе Израиля. В частности, там описывалось применение израильскими военными истребительной авиации и малых беспилотников, сообщает The Times.
Сообщается, что военный ответ Израиля состоится, но армейское командование теперь вынуждено корректировать свои планы.
Напомним, что удар по Израилю был нанесен Ираном 1 октября. Территория страны подверглась массированному ракетному обстрелу. Израильское руководство решило отложить военный ответ.