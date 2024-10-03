Вестник Кавказа

В США призвали Израиль к осторожности при планировании акций против Ирана

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Энтони Блинкен предупредил Израиль о необходимости взвешенно подойти к ответным мерам против Ирана. В США опасаются возможности дальнейшей эскалации в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль должен планировать удары по Ирану таким образом, чтобы это не привело к росту военной активности в регионе.   

"Очень важно, чтобы Израиль ответил таким образом, чтобы это не привело к дальнейшей эскалации" 

– Энтони Блинкен 

Отметим, что госсекретарь Блинкен и президент Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу, в рамках которой обсуждались вопросы сдерживания Ирана и противостояния "Хезболле" в Ливане. Также была затронута ситуация в секторе Газа. Представитель американской администрации призвал Израиль принять меры для своевременных поставок гуманитарной помощи, передает Agence France-Presse.

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