В США призвали Израиль к осторожности при планировании акций против Ирана

Энтони Блинкен предупредил Израиль о необходимости взвешенно подойти к ответным мерам против Ирана. В США опасаются возможности дальнейшей эскалации в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль должен планировать удары по Ирану таким образом, чтобы это не привело к росту военной активности в регионе.

"Очень важно, чтобы Израиль ответил таким образом, чтобы это не привело к дальнейшей эскалации"

– Энтони Блинкен

Отметим, что госсекретарь Блинкен и президент Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу, в рамках которой обсуждались вопросы сдерживания Ирана и противостояния "Хезболле" в Ливане. Также была затронута ситуация в секторе Газа. Представитель американской администрации призвал Израиль принять меры для своевременных поставок гуманитарной помощи, передает Agence France-Presse.