Израиль сообщил о ликвидации преемника лидера "Хезболлы"

Преемник лидера "Хезболлы" Хашем Сафи ад-Дин уничтожен, следует из сообщения ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля может подтвердить, что Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета "Хезболлы", и Али Хусейн Хазима, командующий разведывательным штабом "Хезболлы", были ликвидированы Армией обороны Израиля вместе с другими командирами "Хезболлы"
– ЦАХАЛ
Сафи ад-Дин был убит в результате удара по району Дахия на юге Бейрута 4 октября, уточнили военные.
Сафи ад-Дин считался возможным преемником Хасана Насруллы - лидера движения "Хезболла", которого израильские силы ликвидировали в конце сентября. Насрулла руководил организацией более 30 лет. Сафи ад-Дин был двоюродным братом Насруллы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября говорил, что силы ЦАХАЛ уничтожили преемника Насруллы, а также "преемника преемника".