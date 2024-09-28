Вестник Кавказа

Израиль сообщил о ликвидации преемника лидера "Хезболлы"

Израиль сообщил о ликвидации преемника лидера "Хезболлы"
© Фото: IRNA
Израильские военные сообщают о ликвидации возможного преемника Хасана Насруллы, лидера движения "Хезболла", убитого в сентябре. Сафи ад-Дин был уничтожен в Бейруте.

Преемник лидера "Хезболлы" Хашем Сафи ад-Дин уничтожен, следует из сообщения ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля может подтвердить, что Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета "Хезболлы", и Али Хусейн Хазима, командующий разведывательным штабом "Хезболлы", были ликвидированы Армией обороны Израиля вместе с другими командирами "Хезболлы"

– ЦАХАЛ

Сафи ад-Дин был убит в результате удара по району Дахия на юге Бейрута 4 октября, уточнили военные.

Сафи ад-Дин считался возможным преемником Хасана Насруллы - лидера движения "Хезболла", которого израильские силы ликвидировали в конце сентября. Насрулла руководил организацией более 30 лет. Сафи ад-Дин был двоюродным братом Насруллы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября говорил, что силы ЦАХАЛ уничтожили преемника Насруллы, а также "преемника преемника".

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