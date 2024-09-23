Гибель Хасана Насруллы подтвердили в "Хезболла"

Многолетний лидер движения "Хезболла" погиб. Информацию о его ликвидации ранее распространил Израиль, теперь факт подтвердили в "Хезболла".
"Хезболла" сегодня подтвердило то, что генеральный секретарь движения Хасан Насрулла погиб.
"Господин Хасан Насрулла, генеральный секретарь "Хезболла", присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти 30 лет"
– официальное заявление движения
Насрулла погиб в ходе атаки ЦАХАЛ на Бейрут.
По сообщениям израильской армии, военным удалось ликвидировать не только главу "Хезболла", но его дочь, а также и несколько командиров шиитского движения.