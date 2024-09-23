Вестник Кавказа

Гибель Хасана Насруллы подтвердили в "Хезболла"

Гибель Хасана Насруллы подтвердили в "Хезболла"
© Фото: сайт khamenei.ir
Многолетний лидер движения "Хезболла" погиб. Информацию о его ликвидации ранее распространил Израиль, теперь факт подтвердили в "Хезболла".

"Хезболла" сегодня подтвердило то, что генеральный секретарь движения Хасан Насрулла погиб.

"Господин Хасан Насрулла, генеральный секретарь "Хезболла", присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти 30 лет"

– официальное заявление движения

Насрулла погиб в ходе атаки ЦАХАЛ на Бейрут.

По сообщениям израильской армии, военным удалось ликвидировать не только главу "Хезболла", но его дочь, а также и несколько командиров шиитского движения.

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