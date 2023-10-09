Вестник Кавказа

Лидер "Хезболла" ликвидирован - армия Израиля

Лидер "Хезболла" ликвидирован - армия Израиля
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
В рамках атаки Бейрута израильским военным удалось уничтожить лидера движения "Хезболла" Хасана Насрулла. Также ликвидирован ряд командиров и движения и дочь Насрулла.

Армия обороны Израиля сделала заявление об уничтожении в рамках массированного авиаудара по столице Ливана генсекретаря движения "Хезболла" Хасана Насрулла.

"Вчера ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболла" и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлы", и других командиров"

– армия Израиля

Атака Бейрута стартовала в пятницу вечером. По данным СМИ, при атаке погибла также Зайнаб Нусралла, дочь главы шиитского движения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Операция Израиля в Ливане: что известно об атаке по Бейруту

Операция Израиля в Ливане: что известно об атаке по Бейруту

Израиль опроверг сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой»

Израиль опроверг сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой»

Израиль готовится к наземной операции против &quot;Хезболлы&quot;

Израиль готовится к наземной операции против "Хезболлы"

&quot;Хезболла&quot; атаковала штаб &quot;Моссада&quot; в Тель-Авиве

"Хезболла" атаковала штаб "Моссада" в Тель-Авиве

Израиль сказал, что будет с Ливаном

Израиль сказал, что будет с Ливаном

Армия Израиля продолжает наносить удары по объектам &quot;Хезболлы&quot;

Армия Израиля продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы"

Особое положение вводится в Израиле – СМИ

Особое положение вводится в Израиле – СМИ

Ливан и Израиль: отношения, война и взрывы пейджеров

Ливан и Израиль: отношения, война и взрывы пейджеров

Что будет в фокусе Генассамблеи ООН?

Что будет в фокусе Генассамблеи ООН?

Тель-Авив обвинил лидера «Хезболлы» в преступлениях против ливанцев

Тель-Авив обвинил лидера «Хезболлы» в преступлениях против ливанцев

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы