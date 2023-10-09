Лидер "Хезболла" ликвидирован - армия Израиля

В рамках атаки Бейрута израильским военным удалось уничтожить лидера движения "Хезболла" Хасана Насрулла. Также ликвидирован ряд командиров и движения и дочь Насрулла.
Армия обороны Израиля сделала заявление об уничтожении в рамках массированного авиаудара по столице Ливана генсекретаря движения "Хезболла" Хасана Насрулла.
"Вчера ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболла" и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлы", и других командиров"
– армия Израиля
Атака Бейрута стартовала в пятницу вечером. По данным СМИ, при атаке погибла также Зайнаб Нусралла, дочь главы шиитского движения.