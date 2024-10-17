Вестник Кавказа

Иран отказался от ответных действий против Израиля - СМИ

Иран отказался от ответных действий против Израиля - СМИ
© Фото: IRNA
Двое военных Ирана погибли в результате ракетной атаке Израиля. Тегеран не намерен реагировать на удары Тель-Авива.

Жертвами ночной израильской атаки на иранские военные объекты стали два человека.

Как пишет пресс-служба армии Исламской Республики, заявление которой приводит агентство Tasnim, погибшими оказались военнослужащие.

Стоит отметить, что телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники передает, Тегеран не будет отвечать авиаудары Тель-Авива.

Напомним, Израиль сегодня ночью совершил ракетную атаку на военные объекты Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что это была ответная реакция на действия Тегерана 1 октября.

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