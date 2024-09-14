Иран задумался об изменении ядерной доктрины

В случае существования реальной угрозы Ирану у Тегерана есть технические возможности для производства ядерного оружия, и страна может изменить и свою ядерную доктрину, и саму ядерную программу.

Иран может все же пересмотреть свою ядерную доктрину, если столкнется с реальной угрозой ее существованию, заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen советник верховного лидера исламской республики Камаль Харрази.

"Изменение ядерной доктрины все еще возможно в случае экзистенциальной угрозы для Ирана. Мы обладаем техническими возможностями для производства ядерного оружия, и фетва лидера революции - это единственное, что нас останавливает"

- Камаль Харрази

Напомним, ранее официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи уверял, что у страны нет намерений пересматривать свою ядерную доктрину, несмотря на ряд ударов Израиля по военным центрам ИРИ. Дипломат отметил, что и в соответствии с фетвой высшего политического и религиозного руководителя страны Али Хаменеи, и на основании логических оценок страна не намерена военизацировать свою ядерную программу.