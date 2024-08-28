Иран не планирует производить ядерное оружие после налета Израиля

Иран не собирается пересматривать свою ядерную доктрину. Об этом заявил 28 октября официальный представитель МИД ИРИ, комментируя состоявшуюся на днях атаку Израиля на страну.
Выступая на еженедельной пресс-конференции, Исмаил Багаи подчеркнул, что позиция Исламской Республики в этом вопросе остается такой же, как это было заявлено ранее.
"Наша позиция по отношению к оружию массового поражения ясна... Как в соответствии с фетвой высшего политического и религиозного руководителя нашей страны, так и на основании логических оценок, мы ни в коем случае не выступаем за военизацию ядерной программы"
– представитель ведомства
В начале текущего месяца Иран выпустил по территории Израиля более полутора сотен ракет. В ночь с 25 на 26 октября еврейское государство ответило на ту атаку, ударив по ряду военных объектов Исламской Республики.