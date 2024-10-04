Вестник Кавказа

Иран утроит военные расходы

Фатеме Мохаджерани
© Фото: Tasnim
Власти Ирана в проекте бюджета страны на очередной 2025 год намерены увеличить расходы на оборонные нужды в три раза, сообщила сегодня официальный представитель иранского кабмина Фатеме Мохаджерани.

Власти Исламской Республики Иран рассматривают новый бюджет страны на будущий 1404 год по иранскому календарю (начинается 20 марта 2025 года по григорианскому календарю).

Одним из основных пунктов в проекте нового бюджета станет графа расходов на военные нужды, сумма в которой может вырасти в три раза, заявила официальный представитель иранского кабмина Фатеме Мохаджерани, передает ТАСС.

"В проекте бюджета, который должен покрывать все расходы страны, позаботились и о том, чтобы удовлетворить ее оборонные потребности. В связи с этим мы засвидетельствовали значительное увеличение военного бюджета - на 200%"

- Фатеме Мохаджерани

Прямую трансляцию заседания правительства ИРИ вел иранский телеканал IRIB.

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