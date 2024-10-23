Когда Иран ответит Израилю – рассказали в Тегеране

Иранская сторона намерена дать ответ на атаку Израиля по своим военным объектам, которая была совершена несколько дней назад. В Тегеране предупредили, что время нанесения этого удара выберут самостоятельно.

Иран, будучи суверенным государством, сам решит, когда именно дать ответ на израильскую атаку, однако в любом случае он будет соответствовать международному праву, заверил постпред ИРИ при ООН Амир Саид Иравани.

"Как суверенное государство, Исламская республика Иран сохраняет за собой неотъемлемое право ответить на этот акт агрессии в то время, когда сочтет нужным, и ответ будет полностью соответствовать уставу ООН"

– иранский дипломат

Он подчеркнул, что ответ Тегерана будет абсолютно законным. Иравани уточнил, что ответные действия Исламской Республики на 100% будут соответствовать нормам международного права.

Иравани обратил внимание на то, что Израиль, нанося свой удар, напротив, нарушал международное право и устав ООН.

Он также добавил, что атака Израиля по объектам, расположенным в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, была пресечена системами ПВО ИРИ.