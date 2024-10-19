Хаменеи: Израиль просчитался насчет Ирана

Израиль пока не знает силу Ирана, но это изменится. Удары по территории ИРИ стали ошибкой Израиля, говорится в заявлении аятоллы Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о просчете Израиля, который 26 октября осуществил ряд ударов по иранским военным объектам.

Из сообщения Хаменеи в соцсети X (ранее Twitter), до сих пор Израиль не знал силы Ирана.

"Сионисты совершили просчет в отношении Ирана. Они не знают Иран. Они до сих пор не смогли правильно оценить силу, инициативу и решимость иранского народа. Нужно, чтобы они это поняли"

– Хаменеи

В Тегеране заверили, что атака Израиля не останется безответной, ответ будет своевременным.