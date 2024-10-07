Вестник Кавказа

ХАМАС призывал Иран и "Хезболлу" присоединиться к атаке на Израиль год назад - СМИ

ХАМАС призывал Иран и "Хезболлу" присоединиться к атаке на Израиль год назад - СМИ
© Фото: IRNA
Нападение движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года изначально планировалось радикалами как более масштабное. Они призывали присоединиться к атаке Иран и движение "Хезболла".

Событие, обострившее ситуацию на Ближнем Востоке год назад, могло иметь совсем другой масштаб, палестинское движение ХАМАС намеревалось организовать более масштабное нападение на Израиль, в помощь они призывали Иран и "Хезболлу". Такую информацию, со ссылкой на документы, обнаруженные в Газе израильской армией, распространяют западные СМИ - The Washington Post и The New York Times.

Сообщается, что боевики ХАМАС собирались провести серию терактов с использованием железных дорог, лодок и конных повозок, а нападение на Израиль планировалось с трех сторон - с севера, юга и востока. Также радикалы собирались разрушить небоскреб в Тель-Авиве.

За помощью в осуществлении плана - военной и финансовой - глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар обращался к иранской стороне, в том числе верховному лидеру Али Хаменеи. ХАМАС обещал Ирану в двухлетний срок уничтожить Израиль. Письмо за 2021 год, открывает сведения о масштабах запрашиваемой помощи: $500 млн и содействие в обучении 12 тыс боевиков. Информации о том, получили ли в ХАМАС ответ от Ирана, нет. При этом отмечается, что нападение 7 октября стало для Ирана неожиданностью и вызвало недовольство.

СМИ, публикующие информацию, уточняют, что подлинность документов не может быть окончательно подтверждена, но подчеркивается, что эти сведения соответствует оценкам разведки США и союзников. Чиновники в США не сомневаются, что документы - подлинные.

Постпредство Ирана при ООН сообщает, что Израиль занимается распространением дезинформации и отрицает, что Тегеран был в курсе планов ХАМАС по атаке Израиля.

"Учитывая, что представители ХАМАС в Дохе сами заявляли, что они не знали заранее об операции и все планирование, принятие решений и целеуказание осуществлялось исключительно расположенным в Газе военным крылом ХАМАС, любое заявление с целью связать его частично или полностью с Ираном и "Хезболлах" не является достоверным и основано на сфабрикованных документах"

– заявление диппредставительства Ирана

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