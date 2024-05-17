Вестник Кавказа

Турция разорвала все связи с Израилем и не собирается их восстанавливать – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена восстанавливать отношения с Израилем. Он подчеркнул, что Анкара прекратила торговлю с Тель-Авивом.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара разорвала отношения с Тель-Авивом и не собирается делать шаги для их восстановления.

Он подчеркнул, что на данный момент у Турции нет никаких отношений с Израилем, а также добавил, что страна прекратила любые связи и торговлю.

Эрдоган отметил, что Анкара сохранит свою решимость и продолжит поддерживать Палестину.

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