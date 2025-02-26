Вестник Кавказа

Турция возобновила антиизраильскую кампанию

Турция возобновила антиизраильскую кампанию
© Фото: сайт Лиги арабских государств
Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, обращаясь к членам ОИС и ЛАГ, указал на неизбежность более сильного воздействия на Израиль для стабилизации региона. По его словам, Тель-Авив настроен на расширение израильских территорий.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, находясь в Каире на совместном заседании ОИС и ЛАГ по проблеме войны в секторе Газа, заявил о необходимости арабских государств более активно давить на Израиль ради прекращения военных действий в Палестине.

Он подчеркнул, что прекращение Израилем перемирия с ХАМАС и новые бомбардировки сектора Газа демонстрируют намерения Тель-Авива развивать экспансию прилегающих к еврейскому государству территорий

"Авиаудары, нанесенные Израилем 18 марта, показали, что у Израиля есть более обширная повестка дня. Блокирование гуманитарной помощи и обстрелы сирийской и ливанской территории являются показателями того, что Израиль упорно продолжает проводить экспансионистскую политику"

– Хакан Фидан

В связи с этим министр подчеркнул, что только мотивация Израиля прекратить экспансию поможет стабилизировать мир на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости, ссылаясь на присутствующих на заседании ОИС и ЛАГ турецких дипломатов.

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