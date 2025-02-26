Турция возобновила антиизраильскую кампанию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, находясь в Каире на совместном заседании ОИС и ЛАГ по проблеме войны в секторе Газа, заявил о необходимости арабских государств более активно давить на Израиль ради прекращения военных действий в Палестине.
Он подчеркнул, что прекращение Израилем перемирия с ХАМАС и новые бомбардировки сектора Газа демонстрируют намерения Тель-Авива развивать экспансию прилегающих к еврейскому государству территорий
"Авиаудары, нанесенные Израилем 18 марта, показали, что у Израиля есть более обширная повестка дня. Блокирование гуманитарной помощи и обстрелы сирийской и ливанской территории являются показателями того, что Израиль упорно продолжает проводить экспансионистскую политику"
– Хакан Фидан
В связи с этим министр подчеркнул, что только мотивация Израиля прекратить экспансию поможет стабилизировать мир на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости, ссылаясь на присутствующих на заседании ОИС и ЛАГ турецких дипломатов.