Чего добился Хакан Фидан на лондонском саммите?

На собравшийся 2 марта, после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа, саммит в Лондоне пригласили и Турцию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поехать не смог или не захотел, но отправил главу МИД Хакана Фидана.

По итогам встречи в Лондоне с лидерами ЕС, Великобритании и Канады турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сделал ряд заявлений.

"Действительно, сегодняшний саммит был важным. Это был саммит, в котором приняли участие 17 стран, Европейский союз и Канада. Присутствовали страны Европейского союза и НАТО. Здесь были все страны, кроме Соединенных Штатов"

- Хакан Фидан

Он обратил внимание на то, что политика Трампа вызвала "некоторые вопросы" у европейских политиков и породила "различные точки зрения" относительно того, как реагировать на нее. Речь идет о требовании Белого дома от Киева остановить военные действия, пойти на мир с Россией, в противном случае, как сказал Трамп, "я умываю руки". На встрече в Вашингтоне Зеленский упорно добивался от президента США осуждения России и гарантий безопасности Украины, но так и не дождался этого.

Турецкие СМИ обратили внимание на то, что на прошлые две встречи в Париже Эрдогана не пригласили, но после перепалки Зеленского с Трампом значимость Турции для безопасности Старого света возросла.

Три пункта Турции по украинскому вопросу

В ходе интервью по итогам переговоров в Лондоне Хакан Фидан обрисовал позицию Турции по украинскому вопросу, который обсуждали лидеры Франции, Великобритании, Германии, Канады, Польши, Италии и других стран ЕС. Она заключается в трех тезисах.

Во-первых, Турция хочет внести лепту в подписании мирного соглашения по Украине. Фидан говорит о "важности голоса Турции" и выражает надежду на немедленное прекращение огня, которое должно перерасти в постоянное мирное соглашение. Говоря о приоритетах Анкары, Фидан процитировал Эрдогана, заявившего, что в мирном сценарии "нет проигравших". Несмотря на разные позиции, Анкара выступает за мирное урегулирование, говорит глава МИД, видимо, намекая на то, что не все страны Европы готовы согласиться на план Трампа по прекращению военного конфликта с Россией.

Говоря о своем вкладе турецкое руководство еще раз напоминает о готовности предоставить площадку для переговоров. В марте 2022 года самые удачные переговоры России и Украины состоялись именно в Стамбуле, а недавно там прошел диалог технических групп МИД РФ и США по вопросам нормализации работы посольств.

Во-вторых, Турция стремится участвовать в миротворчестве. Хакан Фидан напомнил об опыте Анкары в этом деле, однако не сделал каких-то однозначных заявлений о том, готова ли Турция отправлять "голубые каски" на Украину. Недавно издание Bloomberg сообщало о том, что "Турция, обладающая второй крупнейшей армией в НАТО после США, открыта к тому, чтобы отправить миротворческие силы на Украину". Якобы Эрдоган обсуждал этот вопрос с Зеленским и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с которым встречался на минувшей неделе. При этом, уточняет Bloomberg, Анкара готова пойти на такой шаг, если будет подключена ко всем контактам по формированию миротворческой миссии.

В-третьих, Турция заинтересована в обеспечении общеевропейской безопасности.

"Мы все вместе посмотрим, будет ли у Европы новая архитектура безопасности в этом контексте"

- Хакан Фидан

Как и по теме миротворцев, ясности здесь тоже нет. Однако, судя по участию турецкого представителя на лондонском саммите, где наряду с Украиной главным вопросом была европейская безопасность, очевидно, что Старый свет придает большое значение второй армии в НАТО. В проправительственной газете Sabah намек поняли: "Европа не сможет защитить себя без Турции. Анкара как никогда раньше получила широкие возможности". В условиях, когда главный игрок в НАТО ставит под сомнение эту структуру, бремя ответственности ложится на наиболее сильные страны блока, в число которых входит Турция.

Турецкие перспективы после украинского конфликта

Таким образом, в свете революционного настроя Трампа относительно украинского вопроса, в котором он не занимает однозначно сторону Украины и не готов нести силовую ответственность за реализацию мирного соглашения, в Европе идет переосмысление своей роли в украинском вопросе. Эта новая реальность внутри НАТО, с одной стороны, Анкару устраивает, ведь и Турция, и США настроены на достижение мира на Украине. И Трамп, и Эрдоган заинтересованы в выстраивании бизнеса с Россией.

В то же время неопределенность относительно обеспечения мира, на чем настаивают Зеленский и западные страны ЕС, создает для Турцию дилемму. С одной стороны, ввести войска на Украину означает позиционировать себя как гаранта мира и поднять свой престиж в мире. У Турции есть немалый опыт подобных операций - в Сирии и Ливии. С другой стороны, любой такой шаг, чреват ухудшением отношений с Россией, ведь Москва заявила о неприемлемости натовских военных на Украине. Кстати, по информации Bloomberg, Лавров обсуждал с Эрдоганом и Фиданом данный вопрос, так что можно исходить из того, что Турция решится на ввод военных при согласии России, если оно будет дано.

Тема европейской безопасности менее щепетильна, и Турция могла бы взять на себя большую ответственность. Горячей войны внутри ЕС не идет, и вроде бы больших рисков нет. Однако вооружение и милитаризация Европы в долгосрочной перспективе вызывает опасения в России, и участие Турции во всем этом тоже несет в себе издержи для турецко-российского партнерства. Будет ли Анкара отправлять своих военных в Литву, как это сделала Германия? С другой стороны, внося вклад в безопасность Европы Турция будет в праве требовать от нее больших уступок в финансовых вопросах, торговле и ВПК. Европа будет просто обязана согласовать поставки истребителей Eurofighter Typhoon и ускорять евроинтеграцию Турции.