Лавров и Фидан обсудили атаку на "Турецкий поток"

Спустя 5 дней после личной встречи в Анкаре глава МИД РФ Сергей Лавров позвонил турецкому министру иностранных дел Хакану Фидану из-за нападения на "Турецкий поток". Лавров попросил Фидана надавить на Киев для прекращения подобных атак на трубопровод, по которому российский газ поступает турецким потребителям.

Согласно сообщению на сайте МИД России, глава ведомства Сергей Лавров созвонился сегодня с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить атаку украинских беспилотников на газокомпрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, через которую российский газ прокачивается из РФ в Турцию по дну Черного моря.

Атака была осуществлена ночью 28 февраля, в тот момент, когда украинский лидер Владимир Зеленский находился в США и готовился к встрече с президентом Дональдом Трампом. Всего на "Русскую" было направлено три БПЛА, они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В разговор с Фиданом Лавров озвучил просьбу применить наличествующие у турецких властей рычаги для давления на Киев, чтобы украинская армия больше не пыталась подорвать работу "Турецкого потока".

Как сказано на сайте МИД РФ, Хакан Фидан ответил согласием.

Также главы дипломатических ведомств, лично видевшиеся в Анкаре пять дней назад, коротко обсудили итоги своих переговоров, отметив важность постоянной координации действий РФ и Турецкой Республики для обеспечения стабильного мира и безопасности в Черноморском регионе, как в свое время было решено президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.