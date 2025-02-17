Лавров и Фидан сверяют часы российско-турецких отношений

Главы МИД России и Турции в эти минуты проводят переговоры в Анкаре. Сергей Лавров и Хакан Фидан уже встречались менее чем неделю назад – "на полях" заседания глав МИД G20 в Йоханнесбурге.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы турецкой дипломатии Хакана Фидана проходит в Анкаре, фото с нее распространила пресс-служба МИД России.

Напомним, что глава МИД РФ прибыл в столицу Турции накануне. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что в ходе его визита российской делегации "предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки", пишет ТАСС.

Стоит отметить, что несколько дней назад Лавров и Фидан уже проводили переговоры – их встреча прошла "на полях" заседания глав МИД стран G20. Там они сверили часы по ключевым аспектам российско-турецкой повестки, обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также координацию в рамках дальнейшей стабилизации положения в Сирии. Кроме того, Лавров информировал Фидана об итогах прошедших на прошлой неделе в Саудовской Аравии российско-американских контактов.