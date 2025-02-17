Вестник Кавказа

Визит Лаврова в Турцию начался

Визит Лаврова в Турцию начался
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского МИД вечером в воскресенье прибыл в турецкую столицу. На понедельник запланированы переговоры по широкому кругу тем.

С визитом в Анкару поздним вечером 23 февраля прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В Турции Лавров встретится с коллегой Хаканом Фиданом, обсуждаться будут в том числе конфликты в Сирии и на Украине. Информации о том, состоится ли в рамках визита встреча главы МИД РФ и турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана, нет.

По словам Марии Захаровой, в Анкаре Лавров проведет переговоры по широкому кругу тем, включая двусторонние отношения, региональную повестку, международные вопросы, передает ТАСС.

Ранее Турция предложила стать площадкой для переговоров сторон по украинскому конфликту.

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