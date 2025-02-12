Вестник Кавказа

Лавров и Фидан обсудят Украину и Сирию в Анкаре - СМИ

Лавров и Фидан обсудят Украину и Сирию в Анкаре - СМИ
© Фото: МИД России
Темами обсуждения глав МИД России и Турции станет Сирия и урегулирование конфликта на Украине, согласно информации от СМИ. Переговоры пройдут завтра, 24 февраля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетит в Анкару с официальным визитом. Там он встретится с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Планируется, что они обсудят ситуацию в Сирии и Украине, а также готовность Турции оказать услуги посредника в урегулировании конфликта, рассказал журналистам источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Будет проведен обмен мнениями о прекращении войны на Украине посредством установления справедливого и прочного мира через дипломатические усилия. Будут обсуждены последние контакты между США и РФ и посреднический вклад, который Турция может сделать"

- источник в МИД Турции

Собеседники также затронут темы, касающиеся туристической, энергетической и торговой сфер, отметил источник в разговоре с ТАСС.

Напомним, что прошлая встреча глав МИД России и Турции прошла на полях "Большой двадцатки" G20. Темой обсуждения снова стала Украина

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