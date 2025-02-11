В Турции ждут Лаврова и Матвиенко в феврале – СМИ

В ближайшие дни с официальными визитами в Турцию могут прибыть Сергей Лавров и Валентина Матвиенко. В Турции не раз говорили о том, что готовы принять встречу Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 февраля может прибыть с визитов в Турцию, также в конце месяца в Анкаре ждут председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, следует из сообщения турецкого телеканала A Haber, который ссылается на источники.

"Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко"

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Отметим, что главы МИД России и Турции последний раз встречались 20 февраля, министры побеседовали на полях СМИД G20, Лавров и Фидан обсуждали пути урегулирования ситуации на Украине.

Пока неизвестно, будет ли глава МИД РФ принят турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках предстоящего визита.

В Турции напомнили о готовности предоставить переговорную площадку для России и США. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре, передает РИА Новости.

"Мы уже на самом высоком уровне выразили готовность принять переговоры. Но пока ничего конкретного в этом направлении нет"

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Ранее стало известно, что в течение двух недель состоится вторая встреча российской и американской делегаций. Место встречи пока не определено.