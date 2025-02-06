Эрдоган заявил, что Турция может стать подходящей площадкой для переговоров по Украине

Лидер Турции Эрдоган заявил, что Турция может стать подходящим местом для переговоров по Украине. Президент Турции особо отметили близость взглядов Анкары и новой администрации Вашингтона на украинскую проблему.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция могла бы стать оптимальным вариантом в качестве площадки для украинского урегулирования. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как отметил президент Турции, взгляды Трампа на украинскую проблему близки позиции Анкары по этому вопросу.

Президент Турции также заявил, что Анкара готова делать все необходимое для налаживания диалога между сторонами и достижения мира.

Отметим, что в Эр-Рияде представители Москвы и Вашингтона провели первую за несколько лет встречу, в рамках которой обсуждалась нормализация отношений между странами и восстановление дипломатических контактов. Также стороны договорились о запуске процесса по украинскому урегулированию.