Зеленский в Турции заявил о стремлении к миру

Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, в ходе своего визита в Турцию сказал, что для завершения конфликта Украине требуются гарантии безопасности.
Политик заявил, что Киев хочет, чтобы данные гарантии безопасности предоставили Турция, Евросоюз и США, пишет турецкое издание Star. Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру.
Он также отметил посредническую роль Турции в российско-украинском конфликте. Кроме того, Зеленский поблагодарил участников открытия нового здания посольства Украины в Анкаре.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин готов при необходимости провести переговоры с Зеленским.
Пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства неоднократно говорил о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.