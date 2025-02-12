Вестник Кавказа

Зеленский в Турции заявил о стремлении к миру

Владимир Зеленский
© Фото: Сайт президента России
Владимир Зеленский призвал Евросоюз и Турцию дать Украине гарантии безопасности. Он добавил, что Анкара играет важную посредническую роль.

Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, в ходе своего визита в Турцию сказал, что для завершения конфликта Украине требуются гарантии безопасности.

Политик заявил, что Киев хочет, чтобы данные гарантии безопасности предоставили Турция, Евросоюз и США, пишет турецкое издание Star. Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру.

Он также отметил посредническую роль Турции в российско-украинском конфликте. Кроме того, Зеленский поблагодарил участников открытия нового здания посольства Украины в Анкаре.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин готов при необходимости провести переговоры с Зеленским.

Пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства неоднократно говорил о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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