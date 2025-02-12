Вестник Кавказа

Россия и США начали первую встречу по украинскому урегулированию

Россия и США начали первую встречу по украинскому урегулированию
© Фото: МИД РФ
Переговоры делегаций России и США высокого уровня стартовали в столице Саудовской Аравии. Фото начала встречи опубликовал российский МИД, глава которого Сергей Лавров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым представляет в Эр-Рияде Москву.

Представители Москвы и Вашингтона начали переговоры высокого уровня, они проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин. Фото с места встречи опубликовал МИД РФ.

За столом переговоров – глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От Вашингтона в делегацию вошли глава Госдепа Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Никаких заявлений перед началом встречи стороны делать не стали, передает ТАСС.

О повестке переговоров накануне рассказал Ушаков. По его словам, дипломаты обсудят возможность восстановить российско-американские отношения, старт возможных переговоров по Украине и перспективы контактов глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия готова помочь Ирану в решении ядерной проблемы

Россия готова помочь Ирану в решении ядерной проблемы

В аэропорту Торонто потерпел крушение пассажирский самолет Delta Airlines

В аэропорту Торонто потерпел крушение пассажирский самолет Delta Airlines

Песков оценил как позитивное решение о переговорах в Саудовской Аравии

Песков оценил как позитивное решение о переговорах в Саудовской Аравии

О завтрашних переговорах по Украине рассказал Ушаков

О завтрашних переговорах по Украине рассказал Ушаков

Уиткофф: США хотели бы мирно решить иранскую ядерную проблему

Уиткофф: США хотели бы мирно решить иранскую ядерную проблему

Трамп намерен остановить украинский конфликт к 20 апреля - СМИ

Трамп намерен остановить украинский конфликт к 20 апреля - СМИ

Американские дипломаты летят в Эр-Рияд договариваться с Россией

Американские дипломаты летят в Эр-Рияд договариваться с Россией

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

Министерство эффективности: как Илон Маск спасает Америку от ненужных расходов?

Министерство эффективности: как Илон Маск спасает Америку от ненужных расходов?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы