Россия и США начали первую встречу по украинскому урегулированию

Переговоры делегаций России и США высокого уровня стартовали в столице Саудовской Аравии. Фото начала встречи опубликовал российский МИД, глава которого Сергей Лавров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым представляет в Эр-Рияде Москву.

Представители Москвы и Вашингтона начали переговоры высокого уровня, они проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин. Фото с места встречи опубликовал МИД РФ.

За столом переговоров – глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От Вашингтона в делегацию вошли глава Госдепа Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Никаких заявлений перед началом встречи стороны делать не стали, передает ТАСС.

О повестке переговоров накануне рассказал Ушаков. По его словам, дипломаты обсудят возможность восстановить российско-американские отношения, старт возможных переговоров по Украине и перспективы контактов глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа.