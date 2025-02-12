Вестник Кавказа

О завтрашних переговорах по Украине рассказал Ушаков

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощник президента России Юрий Ушаков поведал подробности переговоров по Украине между Россией и США, которые состоятся завтра в Саудовской Аравии.

В повестку назначенных на завтра переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, которые пройдут завтра в Эр-Рияде, войдут несколько вопросов, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков – он вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет участвовать во встрече от российской стороны.

"Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине, также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне"

– Ушаков

Помощник президента РФ уточнил, что в переговорах будут участвовать только две стороны – Россия и США.

Настрой российской делегации Ушаков оценил как "деловой". По его словам, представители РФ прекрасно осознают свои задачи.

Кроме того, помощник Владимира Путина добавил, что участникам встречи предстоит обсудить в том числе, как именно начинать переговоры по Украине: Вашингтон пока не назвал имя основного переговорщика со своей стороны.

Ушаков указал также, что уже имел беседу с делегацией от США, которая будет на встрече в Эр-Рияде – он общался с ней по телефону, и в ходе этой беседы и была согласована встреча в Саудовской Аравии.

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