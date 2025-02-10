Кремль: Лавров и Ушаков встретятся в Эр-Рияде с делегацией США

В Саудовской Аравии пройдут переговоры между представителями Москвы и Вашингтона. Стороны обсудят восстановление комплекса отношений между странами, пути урегулирования украинского кризиса, а также возможную встречу двух лидеров.

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков сегодня отправятся в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, которые пройдут 18 февраля. Информацию сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков"

– Дмитрий Песков

Перед главой российской дипломатии и помощником президента поставлена задача провести переговоры по комплексному восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Также будет обсуждаться подготовка к возможным переговорам по украинскому урегулированию и организация встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Песков не исключил, что стороны также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Лавров и Ушаков будут докладывать Путину о ходе переговоров. По словам Пескова, "все коммуникационные возможности имеются".

В Кремле также прокомментировали выбор площадки. Песков назвал выбор Саудовской Аравии "совместным решением" Москвы и Вашингтона.