Вестник Кавказа

Кремль: Лавров и Ушаков встретятся в Эр-Рияде с делегацией США

Кремль: Лавров и Ушаков встретятся в Эр-Рияде с делегацией США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Саудовской Аравии пройдут переговоры между представителями Москвы и Вашингтона. Стороны обсудят восстановление комплекса отношений между странами, пути урегулирования украинского кризиса, а также возможную встречу двух лидеров.

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков сегодня отправятся в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, которые пройдут 18 февраля. Информацию сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков"

– Дмитрий Песков 

Перед главой российской дипломатии и помощником президента поставлена задача провести переговоры по комплексному восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Также будет обсуждаться подготовка к возможным переговорам по украинскому урегулированию и организация встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. 

Песков не исключил, что стороны также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. 

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Лавров и Ушаков будут докладывать Путину о ходе переговоров. По словам Пескова, "все коммуникационные возможности имеются".  

В Кремле также прокомментировали выбор площадки. Песков назвал выбор Саудовской Аравии "совместным решением" Москвы и Вашингтона.

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