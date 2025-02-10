Встреча РФ и США в Саудовской Аравии состоится во вторник - СМИ

Переговоры представителей РФ и США в Саудовской Аравии состоятся, согласно данным портала Axios, ссылающегося на источники, во вторник 18 февраля.
Известно, что от американской стороны в Эр-Рияд вылетела делегация, в составе которой спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.
На встрече планируется обсудить ситуацию на Украине, а также вопросы, связанные с подготовкой переговоров лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
По данным CNN, также в Эр-Рияд направляется госсекретарь Марко Рубио. При этом Саудовская Аравия выступит не только площадкой, но и посредником в переговорах. Делегацию королевства на встрече 18 февраля будет возглавлять советник по национальной безопасности Саудовской Аравии.