Вестник Кавказа

Встреча РФ и США в Саудовской Аравии состоится во вторник - СМИ

Встреча РФ и США в Саудовской Аравии состоится во вторник - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Саудовскую Аравию вылетели американские дипломаты. В Эр-Рияде планируется провести встречу с российской стороной, она может состояться 18 февраля.

Переговоры представителей РФ и США в Саудовской Аравии состоятся, согласно данным портала Axios, ссылающегося на источники, во вторник 18 февраля.

Известно, что от американской стороны в Эр-Рияд вылетела делегация, в составе которой спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

На встрече планируется обсудить ситуацию на Украине, а также вопросы, связанные с подготовкой переговоров лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным CNN, также в Эр-Рияд направляется госсекретарь Марко Рубио. При этом Саудовская Аравия выступит не только площадкой, но и посредником в переговорах. Делегацию королевства на встрече 18 февраля будет возглавлять советник по национальной безопасности Саудовской Аравии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1835 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трамп намерен остановить украинский конфликт к 20 апреля - СМИ

Трамп намерен остановить украинский конфликт к 20 апреля - СМИ

Американские дипломаты летят в Эр-Рияд договариваться с Россией

Американские дипломаты летят в Эр-Рияд договариваться с Россией

Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Представители США и РФ встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – СМИ

Представители США и РФ встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – СМИ

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

В Москву готов приехать вице-президент США

В Москву готов приехать вице-президент США

Саудовская Аравия готова принять встречу Путина и Трампа

Саудовская Аравия готова принять встречу Путина и Трампа

Правая рука Трампа выступил за перезагрузку отношений России и США

Правая рука Трампа выступил за перезагрузку отношений России и США

Переговоры по Украине начнутся в Мюнхене – Трамп

Переговоры по Украине начнутся в Мюнхене – Трамп

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы